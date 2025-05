Juan Otero presentó a su novio en medio de una escapada romántica a Pinamar: “Carrete del amor”

Juan Otero y su pareja Matías Lofeudo en una escapada romántica

Juan Otero reapareció en el centro de la escena mediática, no por cuestiones artísticas, sino por una decisión personal vinculada a su vida privada. A sus 16 años, el hijo de la actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero compartió con sus seguidores un aspecto íntimo de su presente: su relación amorosa con Mateo Lofeudo, un joven que se muestra en sus redes sociales como amante de los autos y los viajes.

El destino elegido por Juan Otero y Mateo Lofeudo para oficializar públicamente su vínculo fue en Pinamar

El anuncio se produjo en Instagram, a través de una publicación con imágenes de la escapada que hicieron a las playas de Pinamar. “Carrete del amor después de este hermoso viaje”, escribió Otero al lado de las diferentes fotos que retrataron momentos de relax y diversión al lado del mar.

Juan Otero y su pareja se mostraron en su cuenta de Instagram

El destino elegido por la pareja para oficializar públicamente su vínculo fue la localidad balnearia, desde donde mostraron las actividades que hicieron en la playa: paseos en vehículos sobre la arena, hasta abrazos al atardecer.

Juan Otero dispuesto a pasear en buggy con su pareja en Pinamar

En la etapa final del día, ya con la luz cayendo, Juan posó junto a Mateo antes de salir a pasear en el buggy. Mateo lo retrató en ese momento desde el interior del vehículo: Juan lucía un conjunto otoñal compuesto por un buzo negro, pantalones grises holgados y gafas transparentes con marco oscuro, en sintonía con un estilo sobrio y moderno.

Juan Otero rodeado por su padre Mariano y Florencia Peña su madre

En declaraciones brindadas a Infobae, hace unos meses, Juan expuso por primera vez los conflictos vividos con su padre, Mariano Otero, en relación con su orientación sexual. Si bien el adolescente se ha mostrado desde temprano abierto y seguro respecto a su identidad, no ocurrió lo mismo del lado paterno.

“A él le re costó mi honestidad. Por ahí me pintaba las uñas, me maquillaba y hacía cosas que a él le resultaban lo peor del planeta”, relató el joven. Esa incomodidad inicial por parte de Mariano se tradujo en tensiones cotidianas. “Sentía que eso que veía, no era yo. Pensaba que me dejaba influenciar por el entorno... pero la verdad es que yo estaba empezando a elegir ser como realmente era”, confesó el influencer con total honestidad.

Según contó Juan, su madre se convirtió en una figura clave a la hora de tender puentes y abrir canales de diálogo entre padre e hijo

Durante un tiempo, esas diferencias lo llevaron a modificar su conducta para evitar el rechazo. “Capaz iba a su casa y me miraba raro, como diciendo ‘¿trajiste cartera?’. Todo era muy incómodo”, recordó. En consecuencia, optó por invisibilizar parte de su identidad al visitar a su padre: “Llegó un punto en el que no me quise exponer más, no quería pasar por eso y buscaba ir a su casa ‘lo más normal’ posible”.

Juan llegó a plantearse que, si su padre no lo aceptaba, cortarían el vínculo: “En determinado momento me dije a mí mismo que el que tenía que resolver su problema era él. Creo que si no me hubiera entendido, no tendríamos relación”, expresó.

Frente a las dificultades iniciales de Mariano Otero para aceptar la orientación sexual de su hijo, fue Florencia Peña quien intervino con firmeza y sensibilidad para propiciar un cambio en la dinámica familiar. Según contó Juan, su madre se convirtió en una figura clave a la hora de tender puentes y abrir canales de diálogo entre padre e hijo.

Florencia Peña y su hijo Juan disfrutan de compartir actividades juntos

“Mi mamá fue la que intervino, hizo lo suyo desde el diálogo”, afirmó Juan, reconociendo el papel determinante de la actriz en ese proceso. A través de conversaciones persistentes, Peña buscó que su expareja comprendiera la importancia de acompañar al adolescente en su camino identitario. Según lo relatado por Juan, ella le decía a Mariano que “había que entenderme, ayudarme, acompañarme”, mensajes que con el tiempo comenzaron a dar resultado.