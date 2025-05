Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín de paseo por Roma el día de la asunción del Papa

Vicuña y Anita Espasandín en Plaza San Pedro

Bajo un cielo de primavera romana que se abría como un fresco renacentista, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín caminaron entre las columnas milenarias de la Plaza San Pedro. No era un rodaje ni una puesta en escena. Fueron testigos de la historia viva: fue el mismo día de la asunción del Papa León XIV, en la solemne Plaza San Pedro, con las campanas retumbando como tambores antiguos.

La pareja había llegado a Roma luego de que Vicuña pisara la alfombra roja del Festival de Cannes, donde su imagen —saco blanco de esmoquin, moño negro, zapatos de charol y el aplomo del actor que domina tanto el drama como la gala— marcó una presencia tan elegante como estratégica.

Luego de la alfombra roja, Benjamín Vicuña estuvo presente en varios de los eventos y eventos privados que acompañan al festival también participó de algunos de los eventos y de las reuniones privadas del festival. Allí se lo vio en compañía de las actrices Brenda Gandini y Agustina Suásquita.

Pero no todo fue glamour: participó activamente en el Marché du Film, donde se firmó un acuerdo de coproducción para Simulacro, un thriller político-deportivo sobre el escándalo del arquero chileno Roberto “Cóndor” Rojas, que simuló un agresión en un encuentro entre Chile y Brasil de las eliminatorias mundialistas, lo que provocó una suspensión para su país, producido por Villano Producciones, Storyboard Media y Viven Film, con Vicuña como rostro y motor del proyecto.

Una romántica imagen de Trastevere (Instagram)

Desde allí, el actor, en diálogo con Puro Show, habló con amor de su pareja, con quien lleva dos años de relación. “Es una mujer increíble, que tengo la suerte de poder acompañarla, de aprender de ella todos los días. Es una excelente mamá, una gran mujer, buena hija, buena hermana, buena pareja. Es una mujer increíble, alegre, divertida, profunda, que banca, acompaña, y estoy muy contento”.

Si bien él viajó solo a Francia, Espasandín se acopló al viaje justo antes de la partida hacia Roma. “No tengo que explicar, no quiero decir mucho, porque me guardo lo más importante, pero básicamente decirte que estoy tranquilo, estoy en paz y muy enamorado”, insistió Vicuña, quien sin embargo no quiso definir si Anita era “la mujer de su vida”: “Uy, qué feo. Es la mujer de hoy, de mi presente, de mi futuro, y eso. No me hagan meterme en esas cosas tan raras”.

Pero en Roma, el tono fue otro. El actor y la economista estuvieron allí en el instante en que el pontífice, de 69 años y nacido en Chicago, nacionalizado peruano, recibía los emblemas de su nuevo destino —el palio, el Anillo del Pescador—, ambos se mostraron serenos, contemplativos. Anita Espasandín compartió una imagen del momento, tomada en el mismo escenario de la ceremonia del domingo 18, cuando el papa, visiblemente conmovido, miró el anillo antes de juntar las manos y pronunciar sus primeras palabras como guía espiritual de más de 1.400 millones de fieles.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

“Fui elegido sin tener ningún mérito y, con temor y trepidación, vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría”, dijo el nuevo papa León XIV, evocando con ese gesto humilde al León XIII que denunció la explotación obrera a finales del siglo XIX.

Vicuña y Espasandín se habrán mezclado entre las 250 mil personas que se calcula estuvieron presentes y mantuvieron un perfil bajo, casi devocional, antes de perderse por las románticas calles del barrio de Trastevere.

Atardecer en Roma sobre el Tíber (instagram)

Luego, Vicuña subió sus propias imágenes del paseo: una pared llena de grafittis, un automóvil blanco de época y una romántica postal del atardecer sobre el Tíber.

El viaje del actor por Europa en esta oportunidad será breve. Vicuña estará tan solo una semana ya que tiene compromisos laborales, como la grabación de la nueva temporada deEl Encargado.