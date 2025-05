Alfredo Casero recordó su pelea con Julio Chávez durante el rodaje de Farsantes: “Arruinó mi último trabajo en la TV”

Alfredo Casero contó el motivo detrás de su pelea con Julio Chávez (Video: Puro Show – El Trece)

Pasaron más de diez años desde el estreno de Farsantes, la exitosa ficción que reunió a figuras como Julio Chávez, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Alfredo Casero, pero algunas heridas, lejos de cerrarse, siguen sangrando. En las últimas horas, Casero volvió a referirse a aquella experiencia. Y lo hizo sin rodeos. Consultado por un cronista de Puro Show (El Trece), el actor repasó viejas rencillas y reavivó una vieja enemistad con Chávez.

Todo surgió a partir de un comentario sobre El Eternauta, la esperada adaptación protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro. Al ser consultado por su mirada sobre el proyecto, Casero disparó con ironía y sin mucho entusiasmo: “Lo que vi… Hay algo del cine argentino que tiene que estar muy bien hecho ahora. No sé, no me atrae, pero lo que observé no tenía nada que ver. No me llama la atención, me quedo con la historieta. Es lo mismo que me digas Patoruzú y me pongas a un chico rubio”.

Pero el foco de la entrevista cambió abruptamente cuando el notero le preguntó por el reciente conflicto entre Darín y Chávez. Y ahí Casero no lo dudó. “En este caso voy a hablar bien de Darín, siempre, porque a Julio Chávez no lo quiero un caraj… No sé qué dijo, pero por las dudas”, lanzó, en un tono que dejó en claro que no había margen para reconciliaciones.

Farsastes fue una de las últimas ficciones en las que trabajó Alfredo Casero en la televisión (Pol-Ka)

Lejos de detenerse ahí, Casero siguió ampliando: “Es mucho mejor Darín. No lo quiero porque estábamos haciendo una novela, realmente buena, y era soportar a un hombre que hizo que se fuera Facundo. Y, sobre todo, arruinó mi último trabajo importante en la televisión. Él lo sabe, Farsantes fue el último programa donde estuve con él y lo tuvimos que terminar. Fue una cosa de camarillas, yo no lo pude creer”.

Con firmeza, también descartó cualquier posibilidad de recomposición. “Me intenté acercar muchas veces, pero el desprecio y la manera en que te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es. No lo veo tan importante como actor, no es un Pompeyo (Audivert)”, sentenció, ante el notero del programa.

Sobre cómo recuerda el conflicto, aclaró que ya no le ocupa emocionalmente, aunque no lo olvida: “En honor a la verdad no me olvido lo que hizo. Es importante para un artista terminar bien un trabajo. Realmente no me gustó y ya habíamos tenido problemas antes. Tiene una forma peyorativa y baja de tratar a la gente, por eso no lo quiero”.

El enojo de Alfredo con su excompañero de elenco (X)

Esta no fue la primera vez que Casero se expresó públicamente sobre su mala relación con Chávez.

Tiempo después a que finalizara la tira, en diálogo con el diario Perfil, Casero también se refirió a la salida de sus compañeros de elenco. “Me dio una pena muy grande que se fuera Benjamín Vicuña, un compañero lindísimo, un caballero. Teniendo todo perfecto para que salga bien y ser el gran golazo que estábamos haciendo, yo no lo puedo disfrutar. Y con Arana fue otra pena muy grande. ¡Me da mucha bronca! Yo no puedo creer, ¿por qué no se pudo pensar y trabajar en equipo?”, expresó en aquel entonces, aún atravesado por la frustración.

Hoy, más de una década después, Alfredo Casero no solo no baja el tono, sino que reafirma sus dichos con la misma postura. El paso del tiempo no calmó las aguas y la herida de Farsantes sigue abierta. En sus palabras, no hay lugar para la nostalgia ni para el perdón, solo para una verdad que, según él, todavía no fue del todo contada.