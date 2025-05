Ricardo Darín le respondió a Julio Chávez: “Tufillo a cierta ironía”

La respuesta de Ricardo Darín a Julio Chávez (Video: América TV)

Ricardo Darín y Julio Chávez a lo largo de los años lograron establecerse como dos de los grandes actores nacionales, sin embargo, entre ellos no existe nada más que un vínculo laboral. En un reportaje con Tatiana Schapiro en Infobae, Chávez habló de su relación con Darín, dejando en claro que no existe tal cosa. Ahora, en un móvil con Intrusos (América TV) el protagonista de El Eternauta le respondió.

Schapiro quiso saber a quién le robaría un talento y cuál sería y Julio contestó: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo."

“No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso“, había dicho el protagonista de La Ballena en conversación con Infobae. Ante esto, Ricardo, que suele elegir tener un bajo perfil y esquivar la polémica, respondió: “Trato de no meterme demasiado en cosas, pero esto está un poquitito fuera de control, está medio desmadrado, es mucho, es mucho”.

Cuando le consultaron directamente por los dichos de Chávez, dijo: “Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago”.

La palabra de Julio Chávez sobre Ricardo Darín

El actor de El secreto de sus ojos no dejó el tema allí, sino que agregó: “Los más malos, como vos y yo, podemos inferir que se trata de una ironía, pero la verdad es que yo no tengo absolutamente nada contra él. Es raro que diga ´No lo conozco´, yo lo conozco hace 50 años, me acuerdo bien de él“. Cuando el cronista enviado por el ciclo de espectáculos de América le preguntó si era un intento de bajarle el precio a su trabajo, fue tajante: ”No sé si es ese el objetivo, no creo sea ese el objetivo, no creo que quiera bajarme el precio, tampoco está en sus posibilidades hacer eso, no sé por qué lo haría".

Ante esta negativa, el cronista deslizó la posibilidad de que el director de teatro sienta celos y, nuevamente, el intérprete de Nueve Reinas volvió a negarlo: “No tiene por qué tenerme envidia, si le va bárbaro, toda la vida le fue muy bien, no creo que sea eso, no creo que sea maldad”. No descartó que se trate de una picardía y, en el caso de tratarse de esto, lo felicitó: “Bienvenido al terreno de las personas que utilizan la picardía, la ironía, la inteligencia social”.

Tal vez sea casualidad que cierre su entrevista con Intrusos usando el mismo concepto que el actor de El tigre Verón aseguró que le gustaría tener y que, en su opinión, Ricardo tiene de sobra. Esta pelea silenciosa cae en medio del estreno de la serie de Netflix que lo tiene como protagonista y que está basada en las historietas de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de la plataforma de streaming estadounidense, posicionándose como una de las más vistas.