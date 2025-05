Internaron a la hija de Melody Luz y Alex Caniggia: “Quedó en observación por un broncoespasmo fuerte”

A pocas semanas de anunciar el final de su relación, Alex Caniggia y Melody Luz intentan reconstruir sus vidas. Sin embargo, en esa búsqueda, el mediático y la bailarina vivieron una situación de estrés luego de que, este jueves, su hija Venezia tuviera que ser internada. la noticia se dio a conocer en LAM (América), el programa conducido por Ángel de Brito.

“Está internada la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Me mandaron un mensaje entonces le empecé a hablar a Melody, no me contestaba entonces me empecé a preocupar”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al relatar la situación. Luego, el panelista continuó dando más detalles de la situación: “Recién me cuenta que sí, que está en revisión, está fuera de peligro, tiene un broncoespasmo fuerte, me dice que la van a dejar en observación”.

Por último, Ochoa contó cómo se sentía Luz ante esta situación: “Ella se preocupó mucho pero ahora está fuera de peligro. De acá le mandamos buena energía”. En esa línea, Ángel de Brito, el conductor del ciclo, agregó: “Ojalá salga pronto de esta situación”.

La preocupación de Alex Caniggia y Melody Luz por la salud de su hija Venezia

Horas antes tanto Melody como Alex habían compartido imágenes junto a la menor. “22 meses de puro amor”, había escrito Luz junto a una foto en la que tenía a la niña en brazos. Sin embargo, tiempo después, la influencer había compartido una story con letras blancas y fondo negro en la que comunicaba que no podía dar su clase de baile de esa noche: “No voy a poder dar mi clase hoy por un imprevisto”.

En horas de la mañana, Caniggia había hecho lo mismo. “Buen día, nosotros así”, escribió junto a una story en la que se veía a Venezia de espaldas mirando los dibujitos en la tele. Acto seguido, el mediático compartió una serie de fotos con la menor. “La grizzly bebi, alias la cerda. Ya sabe la Grizzly, es igual papá, de tal palo, tal astilla. No barats”.

Horas después, padre e hija fueron de compras. Así las cosas, Alex compartió una imagen de Venezia en un local, luciendo un buzo negro con la cara de minnie mouse: “Hablame de facha, ‘puf’, masiva la grizzly bebi. Mi mundo entero, la grizzly compañera de vida”.

Alex Caniggia y Melody Luz se separaron luego de tres años de relación y con una hija en común

Días atrás, en el inicio de esta nueva etapa de su vida, Luz celebró su cumpleaños número 28 rodeada de afecto, con un festejo íntimo y una romántica dedicatoria de su nueva pareja, Santiago del Azar.

Desde temprano, el día comenzó con un gesto lleno de cariño. El primer indicio de una jornada especial lo dio el propio Santiago, quien a través de sus redes sociales compartió una imagen íntima de ambos dentro de un ascensor. En la foto, se los ve abrazados, y sobre ella escribió: “Feliz cumpleaños bella”, arrobando a Melody. Ella, con un tono tan cariñoso como el de su pareja, respondió en sus historias: “Gracias hermoso”.

La postal fue solo el inicio de una jornada donde no faltaron las muestras de cariño. Más tarde, llegó el momento del festejo formal: una cena en un restaurante, en compañía de su círculo más íntimo. Allí, la bailarina sopló las velas de una torta muy particular: negra, de un solo piso y en forma de corazón, con la inscripción en inglés “bebé tauro”, haciendo alusión a su signo zodiacal.

El detalle no pasó desapercibido, especialmente porque fue una vez más su pareja quien inmortalizó el momento y lo compartió en sus redes: “Feliz cumpleaños, princesa”. Ella replicó la publicación con una frase que lo dice todo: “Lo rico y hermoso que es todo. Y vos, bueno…”.

En paralelo a este nuevo comienzo amoroso, los ecos de su pasado reciente aún resuenan. Mientras ella disfrutaba del cariño de sus afectos, la ausencia de mensajes públicos por parte de Caniggia no pasó inadvertida. Y lejos de un saludo, el mediático eligió expresarse con una publicación cargada de ironía y tono burlón. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen tomada de un diario bajo el título: “Ventajas de la belleza. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más”.