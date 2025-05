La irónica reacción de Alex Caniggia después de que Melody Luz confirmó su romance con Santiago del Azar: “Hay niveles”

El mediático subió un particular mensajes a poco tiempo de que su expareja confirmara su nueva relación (Instagram)

La separación entre Alex Caniggia y Melody Luz no solo continúa generando repercusiones, sino que ahora sumó un nuevo capítulo tras la confirmación del romance de la bailarina con el chef Santiago del Azar. Mientras ella da sus primeros pasos en este nuevo vínculo, el mediático sorprendió a sus seguidores con un picante posteo en redes sociales que fue leído por muchos como una respuesta directa.

La historia de Instagram que compartió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia dejó poco margen para la interpretación. Con su característico tono burlón, publicó la captura de un diario que tenía como título: “Ventajas de la belleza. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más”. Y sobre la imagen, Alex escribió en letras mayúsculas: “O sea, tengo todo jajaja masivo”.

Pero eso no fue todo. En la parte inferior de la imagen, redobló la apuesta y lanzó una descripción autodefinitoria al mejor estilo Caniggia: “Fachero, millo, famoso internacional, familia. Tengo todo, qué vida perfecta. Hay niveles”.

La frase no pasó desapercibida entre sus seguidores y rápidamente fue replicada en redes. Muchos lo tomaron como una indirecta directa hacia su expareja, en medio de los rumores y reciente confirmación de que su expareja inició una nueva etapa en el plano amoroso con el cocinero que conoció en El Hotel de los Famosos (El Trece) años atrás. Días, atrás, en la emisión en vivo de Mujeres Argentinas de la misma señal, la bailarina se mostró por primera vez con el chef y se animó a besarlo frente a cámara, dejando en claro el vínculo romántico que comenzaron recientemente.

Tras la separación entre el mediático yla bailarina, uno de los ejes que rápidamente captó la atención fue la posible existencia de una tercera persona que hubiera interferido en la relación. Aunque ambos protagonistas optaron por no revelar detalles específicos sobre las causas de la ruptura, Luz deslizó en algunas declaraciones la sospecha de que su expareja podría haberle sido infiel.

En ese contexto, uno de los nombres que comenzó a circular fue el de Majo Martino, periodista que participó del mismo reality en el que se conoció la expareja. El señalamiento público se intensificó cuando Evelyn Von Brocke mencionó al aire que Majo podría haber tenido algún tipo de vínculo con Alex. Esta afirmación provocó una reacción inmediata de la periodista, que eligió defenderse en vivo en el programa de Yanina Latorre.

Melody Luz y Alex Caniggia cuando todavía estaban juntos (Instagram)

“Evelyn mintió y la agarré en la fiesta de LAM, le dije que se mandó cualquiera porque yo no me mensajeé nunca con Alex; entonces, que lo afirme y que me diga que se lo confirmaron desde el entorno de Alex”, relató la periodista con firmeza.

Después de semanas de rumores y apariciones indirectas en redes sociales, Melody Luz y Santiago del Azar, el chef con quien compartió pantalla en El Hotel de los Famosos, se mostraron por primera vez como pareja frente a las cámaras. El escenario fue el programa Mujeres argentinas, emitido por El Trece, donde ambos protagonizaron un momento distendido y romántico.

Todo comenzó cuando Virginia Gallardo mencionó al aire que Del Azar estaba en el móvil, sugiriendo su aparición: “Ya que Santiago anda por ahí, me parece fundamental que pueda aparecer”. El tono liviano de la charla se mantuvo cuando Belén Ludueña reforzó la idea: “Santiago, aparecé, dale. Sos del canal. Compartí un poquito”. Ante esa presión amable del panel, el cocinero aceptó integrarse a la transmisión.

Melody Luz junto al cocinero Santiago del Azar (Mujeres argentinas, Eltrece)

Pese a ese clima relajado, Melody puso límites claros sobre el nivel de exposición que deseaba para su pareja. Cuando se insinuó la posibilidad de que él hablara, la bailarina fue categórica: “No, yo no quiero que hable”. Aunque luego accedió a que Del Azar se sentara a su lado, mantuvo firme su decisión de conducir la narrativa. “Que se siente ahí al lado”, reiteró con cortesía pero sin ceder en su postura.

Más adelante, y a pesar de la moderación que intentó mantener, ambos se besaron en vivo, generando una clara validación pública del vínculo amoroso que comparten desde su reciente separación de Caniggia.