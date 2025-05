Virginia Gallardo recordó cuando Ricardo Fort le pidió casamiento y ella se negó: “No fue una pareja arreglada”

Mirtha Legrand y Virginia Gallardo en la Mesaza

Durante la emisión del sábado del programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió a su invitada Virginia Gallardo con una afirmación directa vinculada al vínculo que la modelo tuvo con Ricardo Fort. Legrand expresó: “Yo no te conozco mucho pero pienso que fuiste el gran amor de Ricardo Fort”. La frase, lanzada con naturalidad por La Chiqui dejó a Gallardo visiblemente impactada, provocando en ella una mezcla de risa y emoción que le impidió responder de inmediato.

Uno de los temas que resurgió en la conversación fue el viejo rumor sobre la autenticidad del vínculo entre el chocolaterio y Virginia Gallardo. La periodista Guadalupe Vázquez intervino con una pregunta directa: “¿Fue una pareja arreglada?”. Ante este cuestionamiento, la panelista rechazó enfáticamente esa versión: “No, no fue una pareja arreglada. Yo sé que se dijeron muchas cosas, pero no. No necesito que me crean”.

Virginia Gallardo siempre que pudo compartió su vida junto a Felipe y Martita Fort

Con esa frase, Virginia buscó despejar cualquier sospecha sobre la naturaleza del romance, apuntando a la cantidad de especulaciones que circularon durante la época en la que compartía su vida pública con el empresario.

En medio del intercambio televisivo, Mirtha Legrand fue más allá y le consultó directamente a Gallardo si Fort le había propuesto matrimonio. La respuesta de Gallardo no dejó lugar a dudas: “Sí, también”. Aunque su tono fue sereno, la panelista mostró una fuerte carga emocional al rememorar ese momento, dando a entender que la propuesta existió y que fue significativa para ella.

La confirmación, escueta pero contundente, reavivó el debate sobre la profundidad del vínculo que mantuvo con Fort, más allá de los rumores o de la exposición mediática que caracterizó la relación.

Mirtha Legrand y sus invitados, Virginia Gallardo, Lilita Carrió, Guadalupe Vázquez y el Bicho Gómez

Tras la revelación de Virginia Gallardo sobre la propuesta de matrimonio de Ricardo Fort, Mirtha Legrand no contuvo su característico estilo directo y lanzó una observación irónica con tono de reproche: “¡Pero hubieras sido la dueña de los chocolates!”. La frase, dicha con humor pero también con cierta picardía, aludía al imperio familiar de Fort, históricamente ligado a la producción de golosinas.

Virginia Gallardo y Ricardo Fort cuando eran pareja

Este comentario generó risas en el estudio, aunque también reforzó el contraste entre lo que pudo haber sido una relación consolidada y el hecho de que nunca llegó a formalizarse.

Cabe destacar que en noviembre de 2024 Virginia anunció el fin de su matrimonio con Martín Rojas, con quien mantenía una relación de diez años. Se casaron en 2019 y un año después fueron padres de Martina. La modelo describió la separación como una “decisión familiar” y afirmó que fue tomada en buenos términos, sin conflictos escandalosos. “Es un proceso nuevo, pero estoy bien”, declaró en una entrevista televisiva, subrayando que la distancia generada por los compromisos laborales de Rojas fue uno de los factores determinantes.

Virginia Gallardo y su pequeña hija en Diciembre de 2024 esperando la Navidad

El empresario, dedicado a la administración hotelera en el interior del país y socio inversor en Luzu TV, solía pasar largos períodos fuera de Buenos Aires. Según Gallardo, la pareja intentó sobrellevar esa dinámica, pero no logró superar el desgaste. La ruptura fue adelantada por Yanina Latorre en el programa LAM, donde también se señaló que, pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial y enfocada en la crianza de su hija.

El especial viaje de Virginia Gallardo y su hija tras la separación

El vínculo se había iniciado en Villa Carlos Paz durante una temporada teatral, y aunque atravesaron dos crisis anteriores, ambas fueron superadas. Esta vez, en cambio, optaron por seguir caminos separados. Gallardo aseguró que siguen comunicados y priorizando el bienestar de Martina la hija que tienen de casi 5años. La actual panelista de Mujeres Argentinas remarcó que están “tratando de ser lo más adultos posible” frente al cambio de etapa.