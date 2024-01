Las minivacaciones de Virginia Gallardo con su hija Martina en Punta del Este: tobogán, juegos en el agua y mucha espuma

Las minivacaciones de Virginia Gallardo con su hija (Video: Instagram)

Desde que Virginia Gallardo se convirtió en mamá de su única hija Martina, su vida cambió para siempre. Era plena pandemia de coronavirus, en mayo de 2020, cuando la mediática dio a luz a su pequeña en una clínica privada. Junto a su pareja y papá de su nena, Martín Rojas, emprendieron la feliz tarea de ser padres. En aquel momento, Virginia agradeció haber tenido la dicha de tener a su hija. En su cuenta de Instagram, realizó un emotivo posteo en el que expresó sus sentimientos. “Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre”, señaló junto a varias imágenes en las que mostraba cómo iba creciendo su panza. Y a su lado, Martín siempre aparecía con una fruta o verdura (un limón, una piña o una calabaza) que utilizaba como comparación. ⁣⁣

Ya pasaron tres años y medio desde aquellos días y la familia disfruta de estar juntos todos los días. En esta ocasión, luego de regresar de Pinamar, a donde fueron a pasar los tres unos días de verano, cruzaron el río de la Plata rumbo a Uruguay. Las dos solas, madre e hija, se divirtieron desde el comienzo de sus minivacaciones, dejando registrado cada momento en las redes sociales.

Virginia Gallardo disfrutó de unos días de vacaciones con su hija Martina en Punta del Este (Instagram)

Al partir hacia Punta del Este, tuvieron un sorpresivo encuentro que la expanelista de Socios del espectáculo dejó plasmado en Instagram. “Y nuestra nueva aventura comenzó así, cruzándonos con ella. Lali, te amamos”️ escribió, mostrando una selfie de ellas dos junto a la cantante Lali Espósito. Más adelante, Virginia grabó un reel de sus cortas vacaciones con su nena.

Allí se la pudo ver arribando al predio que eligió para descansar, en la zona de Punta Ballena, en la ciudad esteña. Con piscinas climatizadas y con juegos inflables para niños, la mediática se ocupó especialmente de que su nena lo pasara lo mejor posible. Entonces, se deslizaron juntas de un tobogán acuático para caer finalmente en una de las piscinas mientras se reían sin parar. En otros momentos, se las pudo observar adentro de otra de las piscinas mientras caía un montón de espuma sobre la gente. También, en otros ratos más relajados, aprovecharon para caminar por la orilla del mar, descalzas sobre la arena. Siempre de la mano, y protegidas del sol con sombreros para la ocasión, se tomaron la clásica foto adelante del monumento de los cinco dedos, que es un símbolo de Punta del Este. Más tarde, Virginia contó que ya se estaban despidiendo de la ciudad. “Hasta nuestra próxima aventura”, expresó mientras se las pudo ver en el momento de embarcar al avión que las trajo de regreso a Buenos Aires.

Martina, la hija de Virginia Gallardo, en sus minivacaciones con su mamá en Punta del Este (Instagram)

Cabe recordar que la bailarina dejó de trabajar en Socios del Espectáculo a mediados de diciembre del año pasado. El propio Adrián Pallares conversó con Teleshow en ese momento y confirmó el fin del contrato de la expareja de Ricardo Fort. “El contrato de Virginia termina a fin de año. Es una decisión pura y exclusivamente de la producción del programa que haya un cambio. Todavía no tenemos el reemplazo y además no quiero arriesgar nombres, porque tanto Rodrigo como yo no definimos nada solos”, adelantó el conductor. Luego, agregó más detalles al respecto: “Hay una estructura periodística y varias autoridades del canal que toman determinaciones que nosotros debemos respetar”.

En los pasillos del canal comentaban que la exvedette no estaba de buen humor y se la notaba triste. Ella quería renovar el contrato para el año próximo porque realmente se sentía muy cómoda con todos sus compañeros de mesa y con todos los que trabajaban detrás de cámara. Además, según se supo, ella quería dejar de lado su pasado como bailarina e incursionar en otros terrenos.