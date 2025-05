Mirtha Legrand impactó con un vestido rojo pasión y reaccionó ante los elogios: “Me hacen reír, qué voy a hacer”

En una nueva emisión de sus clásicos ciclos, Mirtha Legrand decidió sorprender a sus invitados, y a su público, con un impactante vestido rojo pasión. En esta oportunidad, la diva optó por con vestido largo, con faldón, combinado con aros y anillos colorados. Al lucir su look, la conductora recibió la ovación de todo el estudio.

Fiel a su estilo, y al glamour que la caracteriza, Mirtha comenzó un nuevo programa con un vestido de gala en tono rojo intenso, confeccionado en un tejido satinado con detalles de lentejuelas que se extendían desde las mangas hasta los hombros. El diseño, de silueta recta y caída fluida hasta el piso, presentaba un drapeado asimétrico en la parte superior del cuerpo que aportaba volumen y sofisticación al conjunto. El color monocromático se mantuvo en todo el vestido, incluyendo los bordados brillantes, logrando un efecto uniforme y elegante.

Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados con su vestido (Crédito: Prensa eltrece)

Mirtha junto a sus invitados: Elisa “Lilita” Carrió, Guadalupe Vázquez, Marcos “el Bicho” Gómez y Virginia Gallardo (Crédito: Prensa eltrece)

El estilismo se completó con aros circulares a tono, un anillo brillante y maquillaje neutro con labios suaves, dejando que el vestido sea el foco absoluto. El peinado, fiel a su estilo característico, consistió en un brushing voluminoso con ondas marcadas que enmarcaban su rostro. Así las cosas, y como acostumbra, la diva inició su programa agradeciendo los aplausos y utilizando su clásica frase: “Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores, ya soy una leyenda. y la leyenda continúa”.

Luego, la diva se paró junto a su escritorio y comenzó a lucir y detallar los pormenores de su look: “Miren que divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido de paillette de color colorado, tiene un faldón precioso acá al costado. Los anillos y aros preciosos, miren que bonitos son. Siguen con el silbidito. Miren los aros, preciosos, son colorados también. Me hacen reír, qué voy a hacer”.

Con este mismo clima, la Chiqui abrió su programa y se preparó a debatir los principales temas de interés de la coyuntura actual. Sin embargo, en los primeros segundos, Elisa Lilita Carrió no pudo evitar destacar la imagen de la conductora: “Mucha cintura”.

Mirtha brilló con un vestido largo y desató una ola de elogios (Crédito: Prensa eltrece)

Sonrojada, Mirtha agradeció el elogio y comentó: “¿Viste la cinturita?. Bajé”. En ese sentido, el comediante también se sumó a la conversación y habló sobre su vestido colorado: “Y muy de Independiente te viniste hoy, muy hincha de Independiente”. Entre risas, la diva se percató y se refirió a su fanatismo por la Academia: “Y yo que soy yo de Racing y me vengo de Independiente”.

Luego, Lilita volvió a referirse a la imagen de la conductora: “Yo hace 30 años que vengo acá. Y nunca le vi esta cintura. Es impresionante”. Fue entonces cuando Mirtha se refirió a su estado y sorprendió al decir: “No. Nunca tuve tan bien el físico. Hago gimnasia también. Como menos. A mí me gusta comer. Me encanta comer. Pero he dejado de comer todo lo que engorda”. En un intento por adivinar el cambio en la alimentación de Legrand, la abogado apuntó: “Pastas, todas esas cosas”.

Mirtha Legrand junto a sus invitados antes de iniciar el programa (Crédito: Prensa eltrece)

Antes de comenzar su programa, Mirtha lució su vestido (Crédito: Prensa eltrece)

Segundos después, en la continuidad de la charla, la diva recordó a otra estrella de la televisión. En ese sentido aprovechó para mandarle un cariñoso saludo: “Le mando un beso a Susana (Giménez), que me mandó. Llegó a Punta del Este esta mañana”. Por último, para cerrar la conversación, Guadalupe Vázquez agregó causando la risa de la conductora: “Que flaquita te diría Susana”.

Aprovechando el nombramiento del nuevo Papa, León XIV, Mirtha expresó: “Fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”.