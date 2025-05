La mamá de L-Gante habló sobre el presente amoroso de su hijo y su relación con Wanda Nara: “Nunca fue mi nuera”

En dialogo con Guillermo Andino, Claudia Valenzuela se refirio a la empresaria y a su vinculo con su hijo (Video: Las mananas con Andino – TV Publica)

La vida de L-Gante se vio atravesada por diferentes polémicas en las últimas semanas. No solo su reciente diagnóstico de salud casi lo obliga a alejarse definitivamente de la música, sino que su ruptura con Wanda Nara y la aparición de una presunta conquista lo volvieron a poner en el centro de los medios. En medio de estas situaciones que rodean al referente de cumbia 420, su mamá, Claudia Valenzuela, se sinceró al respecto y dio su opinión en vivo.

La palabra de Claudia fue dada a conocer en medio de una entrevista telefónica con Guillermo Andino en Las mañanas con Andino (TV Pública). En esta, la madre del artista se refirió a las consecuencias emocionales que le dejó a su hijo el final del noviazgo con Wanda y como afectó a su carrera. “Uno a veces cuando tiene problemas de pareja le agarra un poco el bajón y se replantea su vida personal y profesional. Capaz, él hizo esto”, aventuró al respecto. Además, comentó cómo afectó emocionalmente al artista: “Yo creo que, en algún aspecto, no te digo que depresivo, pero en algún lugar te toca”.

También fue consultada específicamente por la empresaria, a lo que explicó que nunca llegó a ponerle una etiqueta. “No sé si puedo llamarla nuera, amiga... Pero sí te puedo hablar como persona. Me cae bien, siempre tuvimos relación y vamos a seguir así”, aseguró Claudia, quien convivió en encuentros familiares y públicos con Nara. A su vez, sostuvo: “Son problemas de pareja, de mujer, y yo no voy a salir a decir: ‘porque Wanda…’. Así son las relaciones, hoy están y mañana no. No tengo nada en contra. Como persona, ella estuvo diez puntos. Estamos de igual a igual”.

“No sé si llamarla nuera, amiga, o… Peró sí que te puedo hablar como persona", explicó Claudia sobre Wanda (Instagram/Telefe)

A la hora de reflexionar desde su rol, dejó en claro qué quiere para su hijo a raíz de su última relación. “Lo que sueño, como mamá, es ver a mi hijo feliz, contento, que esté bien. No sé con quién será, si alguien conocido o no, pero con alguien que realmente quiera y ame a Elián Valenzuela, no a L-Gante”, expresó, sin dar vueltas. Y, contundente, agregó en alusión indirecta a la nueva mujer con la que se lo vio el fin de semana: “De las mujeres que se cuelgan de él hay muchas y, en todos los boliches, muchísimas”.

Al referirse a la presunta nueva conquista del cantante, Claudio dejó en claro su postura previa. “Como ella, ¿cuántas vas a encontrar?”, sentenció, en alusión a Rocío Clericuzio, la bailarina de danza árabe que fue vista a los besos con el artista en una salida nocturna. Y, además, que fue señalada como su nueva pareja por Majo Martino en Sálvese Quien Pueda (América).

En el ciclo conducido por Yanina Latorre, la panelista había anticipado que el intérpete de “El último romántico” comenzó a salir con dicha joven, quien realiza presentaciones en lugares como Turquía y Dubái. Pero eso no fue todo, ya que comentó que el pasado 27 de abril, Rocío compartió un video donde se la pudo apreciar junto a él y le sumó una particular frase: “Si él probó la esencia, vos también”.

Majo Martino dio a conocer quién sería la nueva conquista de L-Gante (Video: Sálvese Quien Pueda - América)

Y mientras el presente sentimental de L-Gante continúa siendo tema de debate, su madre vuelve a correr el velo de la intimidad para recordar algo esencial: detrás del fenómeno mediático, del ídolo popular y del músico de los estadios llenos, hay un hijo, un joven de apenas 25 años que aún busca su lugar en un mundo que no siempre perdona. En medio de las luces, los shows y los titulares, Claudia pone el foco en lo humano. Con una postura firme, dejó en claro sus intenciones de velar por el bienestar del muchacho, en especial ante la aparición de nuevas personas en su vida.