Quién es Rocío Clericuzio, la bailarina de danza árabe que habría conquistado a L-Gante

Quién es la presunta novia de L-Gante (Video: América TV)

El vínculo entre Wanda Nara y L-Gante se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática, separaciones, idas y vueltas, gestos públicos de acercamiento, declaraciones cruzadas y un pasado compartido que resiste al olvido. Pero en las últimas horas, una tercera figura irrumpió en esa trama cambiante y podría ser quien desplace definitivamente a la empresaria del corazón del cantante: Rocío Clericuzio, una joven bailarina de danzas árabes oriunda de zona oeste.

La información surgió en el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde Majo Martino reveló que el artista habría iniciado un vínculo afectivo con Rocío, una joven “muy parecida a Wanda Nara” que realiza presentaciones de danza en países como Turquía y Dubái. “L-Gante está con otra. Es una chica de zona oeste, bailarina de danzas árabes que se llama Rocío”, afirmó Martino al aire.

La panelista explicó que fue testigo de una conversación que tuvo lugar el domingo anterior, en la que el músico le escribió a la joven: “Te extraño”. En paralelo, recordó que días antes, el 27 de abril, Rocío había compartido un video dentro de una camioneta junto al cantante. En esas imágenes, la bailarina lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Si él probó la esencia, vos también”.

Consultada de manera directa por Martino sobre si había compartido la cama con Elián, la joven respondió de manera sugerente: “Jajaja, ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta”. Para la producción del programa, esa frase fue leída como una confirmación tácita del vínculo íntimo entre ambos.

Martino agregó que la presentación entre Rocío y L-Gante se habría producido gracias a More Rial. Aunque la bailarina evitó confirmar abiertamente el romance, dejó entrever su existencia mediante sus respuestas: “Me pone: ‘Ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta’”.

Rocío tiene 91 mil seguidores y trabaja mucho en Dubai y Turquía

La aparición de Rocío no solo agita el presente sentimental del cantante, sino que interpela directamente a la figura de Wanda. Yanina Latorre advirtió: “Wanda va a enloquecer con esto”. La conductora también remarcó que Rocío, además de compartir un look similar con la mediática, tiene “20 años menos”. Añadió con ironía: “Es muy de las que sacan la fotito con la carterita encima porque nadie come el omelette con la carterita al lado”.

Desde el entorno del programa también señalaron que la bailarina está “empezando” con su actual cuenta de Instagram, tras haber perdido dos perfiles anteriores, lo que refuerza la hipótesis de que su irrupción mediática recién comienza. Ambos se siguen en sus respectivas cuentas, por lo que tiene un vínculo 2.0,

En contraste con la intensidad de este nuevo vínculo, Wanda Nara había sido vista en el último show del cantante el pasado 7 de mayo, aunque se retiró sola del lugar. Pese a una visita reciente a la casa de Elián y algunas imágenes donde se los vio abrazados, él mismo declaró en televisión que actualmente está soltero. Así, mientras la empresaria y el artista continúan orbitando uno alrededor del otro sin definiciones, la aparición de Rocío podría marcar un punto final silencioso pero definitivo.

El video que prueba que estuvieron juntos durante el fin de semana

En sus redes sociales se muestra constantemente de viaje. En su perfil se puede ver que viaja constantemente a Emiratos Árabes, a Turquía y Egipto, dividiendo así su vida entres los tres destinos y buenos aires.

Aparte de bailarina por medio de sus historias de Instagram y en su feed publicita unas esencias inspiradas en el medio oriente. Tanto es así que en las últimas horas bromeó que el cantante de cumbia 420 ya tiene uno de sus productos y se declaró fan: “Esta es la esencia que usa Elián, chicas. Es de hombre y es una locura”, fue todo lo que escribió para reavivar los rumores de romance.