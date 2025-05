L-Gante ya se muestra a los besos con Rocío Clericuzio: las fotos del apasionado encuentro

El artista sorprendió al mostrarse con la bailarina a poco tiempo de su ruptura de Wanda Nara (Mujeres Argentinas/Instagram)

A pocos días de haberse reconciliado y nuevamente separado de Wanda Nara, L-Gante vuelve a ser protagonista de una historia sentimental que sacude al mundo del espectáculo. Esta vez, la escena fue directa y sin lugar para dobles lecturas: una cámara lo captó besando apasionadamente a una joven en un boliche, a plena madrugada. El reloj marcaba las cinco de la mañana y, junto a él, aparecía por primera vez en público Rocío Clericuzio, bailarina de danzas árabes y oriunda de zona oeste.

“La nueva novia de L-Gante”, escribió la periodista Pilar Smith en su cuenta de X, acompañando la frase con la imagen que desató el escándalo. Allí se ve al cantante de cumbia 420 y a Rocío abrazados, completamente entregados a un beso en medio del bullicio del boliche. El gesto no tardó en viralizarse y desató una avalancha de comentarios.

“¿Y el amor verdadero?”; “Elián, pareces un nene de primaria”; “Era obvio que usó a Wanda por fama”; “¿No le da vergüenza?”; “La cambió a Wanda por ella”; “Mejor que la otra lo dejó por el mexicano”, fueron algunas de las reacciones destacadas por los usuarios, sorprendidos por la rapidez con la que el cantante dejó atrás su vínculo con la empresaria.

El apasionado beso de L-Gante con Rocío Clericuzio (X)

La identidad de la mujer del beso se había conocido previamente. El viernes anterior, Majo Martino ya había anticipado la historia en Sálvese Quien Pueda (América), donde afirmó: “L-Gante está con otra. Es una chica de zona oeste, bailarina de danzas árabes, que se llama Rocío”. La panelista fue aún más específica al asegurar que la joven realiza presentaciones en lugares como Turquía y Dubái, y que tiene un perfil estético muy similar al de Wanda.

Pero eso no fue todo. Martino también reveló que el domingo anterior, el músico le habría enviado un mensaje directo a la joven: “Te extraño”, escribió Elián, según testigos del entorno. Además, recordó un dato clave: el 27 de abril, Rocío compartió en sus redes un video junto a el artista dentro de una camioneta, donde lanzó una frase que resonó como un misil:“Sí él probó la esencia, vos también”.

La pareja fue captada infraganti en medio de un boliche (X)

Consultada por la panelista sobre si habían compartido la cama, Rocío no negó nada. Su respuesta fue en tono cómplice: “Jajaja, ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta”. En el programa interpretaron esta frase como una confirmación tácita del vínculo íntimo entre ambos.

Según trascendió, More Rial habría sido quien los presentó. Aunque la bailarina aún no confirmó el romance de forma explícita, dejó entrever su existencia a través de sus declaraciones. Ambos ya se siguen mutuamente en Instagram, donde Rocío reactivó una nueva cuenta luego de haber perdido dos perfiles anteriores. Todo indica que su irrupción mediática recién comienza. Por su parte, Yanina Latorre no tardó en reaccionar: “Wanda va a enloquecer con esto”, advirtió al ver las imágenes. Y sumó con ironía: “Es muy de las que sacan la fotito con la carterita encima porque nadie come el omelette con la carterita al lado”. Además, destacó que Rocío, además de tener un look similar al de Wanda, es 20 años menor.

Majo Martino dio a conocer quién sería la nueva conquista de L-Gante (Video: Sálvese Quien Pueda - América)

El impacto de la aparición de Clericuzio no es menor. No solo sacude el presente emocional del músico, sino que vuelve a poner el foco en Wanda, quien en paralelo parece haber iniciado un nuevo juego de seducción con Daniel Guzmán Jr., un futbolista mexicano con quien intercambia comentarios, ‘me gusta’ e indirectas desde hace semanas.

Aunque ni el referente de cumbia 420 ni la bailarina hablaron formalmente sobre la relación, los gestos dicen más que las palabras. Un beso en público, frases picantes en redes, un video compartido, mensajes privados revelados. Todo indica que la historia con la empresaria ya es parte del pasado. Y que el cantante, otra vez, eligió mostrar su nueva página con una foto que lo dice todo.