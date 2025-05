Daniela Celis compartió un video con Thiago Medina a pocos días de anunciar su separación: “No hay rivalidad”

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron que priorizan una crianza con respeto y amor por el bienestar de sus hijas

En medio del revuelo por la confirmación de su separación, Daniela Celis sorprendió al publicar una historia en Instagram que muestra un gesto de cercanía con Thiago Medina, el padre de sus hijas gemelas. Lejos de los conflictos o distancias irreconciliables que suelen acompañar este tipo de anuncios, la pareja dejó en claro que, pese al quiebre sentimental, su vínculo como padres de Aimé y Laia permanece sólido y comprometido.

Con una imagen tomada al aire libre, en la que se los ve fundidos en un abrazo afectuoso, Pestañela acompañó el momento con un mensaje claro: “Con Thiago no hay ninguna rivalidad, somos padres para siempre, seguimos unidos siendo un equipo para ellas, ¡y con mucha ayuda en el medio de profesionales, amigos y familia!”.

“Gracias a todos por la preocupación y el amor. Las bebés están mejor que antes criándose en un mundo con amor verdadero”, destacó, en un posteo que buscó reflejar su unión a pesar de no continuar más como pareja.

Luego de dos años de relación, Thiago fue quien confirmó públicamente la decisión a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram. Desde una bicicleta, explicó que ya no convivía con Daniela y que se había mudado a solo 15 cuadras del hogar donde viven sus hijas, nacidas en enero de 2024. “Así las puedo venir a ver todo el tiempo”, dijo.

La historia de amor entre el joven y la influencer nació en la casa de Gran Hermano 2022-23 y logró extenderse más allá del reality con la construcción de una familia. Sin embargo, según el propio Thiago, la convivencia y las nuevas responsabilidades fueron tensando la dinámica hasta el punto de generar un desgaste insostenible. “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció.

A pesar del tono calmo de su mensaje, la reacción del público fue de escepticismo. Muchos creyeron que se trataba de un contenido armado para generar repercusión mediática. En respuesta, Thiago publicó un segundo video desde su nueva vivienda, donde mostró el entorno modesto pero funcional que ahora habita, con pileta, parrilla, una computadora y una mesa de pool. “Está un poco desordenado porque me mudé hace poco”, explicó, dejando entrever que está en plena reorganización personal y emocional.

La historia compartida por Daniela días después de estos anuncios pareció cumplir una doble función: por un lado, acallar rumores de distanciamiento conflictivo; por otro, proyectar una imagen de madurez, donde las decisiones se toman pensando primero en las hijas que comparten.

Luego de que el exparticipante del ciclo de Telefe confirmara su separación con un video en el que mostró su nuevo hogar y aseguró que estaba “buscando trabajo”, Daniela Celis eligió esperar unas horas y publicar un comunicado contundente en sus historias de Instagram. “Sí, con Thiago estamos separados”, comenzó el descargo de Pestañela.

“Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas”, escribió la influencer, desmintiendo cualquier tipo de abandono o indiferencia. Lejos de desligarse de la situación de su expareja, sostuvo que siguen manteniendo una relación de colaboración constante. “Está alquilando, al igual que yo, y viviendo en una quinta hermosísima”, agregó.

En su publicación, también dejó en claro que la separación no implica una ruptura en el vínculo parental ni una guerra personal: “Entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para ser el equipo que nuestras hijas necesitan”. En ese marco, remarcó que eligieron una crianza respetuosa y con amor, aunque admitió que transitan un momento difícil: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos”. Finalmente, cerró explicando: “En lo que no coincidamos o nos veamos afectados, sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales, como lo estamos haciendo".