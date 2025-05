Thiago Medina mostró su nuevo look luego de separarse de Daniela Celis

Desde su separación de Daniela Celis, muchos aspectos en la vida de Thiago Medina comenzaron a cambiar. El exparticipante de Gran Hermano no solo tuvo que mudarse a otra casa, sino que tuvo que modificar su rutina para seguir en contacto con sus hijas. En ese contexto, el joven buscó renovarse y empezar esta nueva etapa con energía. Fue por eso que decidió cambiar su look y sorprender a sus seguidores con una nueva imagen.

“Cambio de look”, escribió el influencer, ante sus más de 1.400.000 seguidores en Instagram, junto a un emoji de una cara con lentes y un brazo demostrando su fuerza. En las fotos podía verse cómo el joven dejó su pelo oscuro por mechas plateadas. Feliz por su imagen, el exjugador del reality retrató su cambio con una serie de fotos frente a un espejo.

Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo look (Instagram)

En sus stories, Medina también había compartido parte del proceso en la peluquería. El clip destacaba su nuevo corte de pelo con los laterales notablemente rebajados, en degradé, y un volumen más largo en la parte superior, lo que le daba una forma definida y actual. Se trataba de un look urbano con influencias del trap.

La noticia de su separación de Daniela Celis tomó por sorpresa a todos sus fanáticos. Tal es así que, cuando Medina contó la noticia en sus redes sociales, miles de fans le respondían que seguro se trataba de una broma. Sin embargo, con tono serio, el joven confirmó la situación y procedió a mostrar su nuevo hogar.

“No es broma lo que les estoy contando porque hay muchos que me están preguntando si es broma y esto no es broma, les estoy diciendo en serio”, explicó. Con tono pausado y en una transmisión íntima, recorrió cada rincón de la casa que habita en soledad. “Miren, voy a mostrar un poco dónde estoy alquilando ahora. Este vendría a ser el patio. Ahí tengo la pile, el patio. Falta cortar el pasto, pero eso mañana lo hago porque está lloviendo”, comentó al tiempo que mostraba el jardín.

El look platinado de Thiago Medina (Instagram)

“Tengo el pool acá, las cosas, esta es una mesa de ping pong, tengo la parrilla… Bueno, y al entrar tenés esto, que ahí armé la computadora para prender stream”, agregó mientras pasaba de ambiente en ambiente. “Tengo el silloncito, el freezer, la cocina, tengo todo acá. El baño, bueno, chiquito para mí solo”. Una confesión con sabor a adaptación, con la honestidad de quien todavía está encontrando su lugar.

En ese recorrido, Medina no ocultó el desorden, al contrario: lo mostró con franqueza. “Tengo acá mi pieza, miren, tengo las camas, todo. Está un poco desordenado porque me mudé hace poco, pero estoy ordenando todo”. En una esquina, colgada sobre una cómoda, una imagen detenía la mirada: los cuadros de Laia y Aimé, sus hijas. “Obvio, no me lo iba a dejar. Pero bueno, chiquitito, pero lindo”, dijo. Y volvió a insistir, como si aún necesitara despejar dudas: “No es broma, es en serio. Y los quiero a todos. Gracias por apoyarme”.

Thiago Medina mostró su nueva casa tras separarse de Daniela Celis (Instagram)

La nueva casa de Thiago Medina (Instagram)

La noticia del final de la pareja había sido confirmada por el propio Thiago el lunes por la tarde. Desde su cuenta oficial de Instagram y arriba de una bicicleta, grabó un video en modo selfie donde puso en palabras lo que ya se rumoreaba: “Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados”. Fue una forma de anticiparse, de asumir con entereza la exposición inevitable. “Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros”, aclaró.

Desde que salieron de la casa, Daniela y Thiago se habían mostrado sólidos, compartiendo proyectos, crianza y vida cotidiana. El nacimiento de sus hijas en enero de 2024 había sido un momento de unión. Pero la convivencia y las nuevas responsabilidades parentales tensionaron los cimientos del vínculo. “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció él en su descargo.