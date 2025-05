L-Gante compartió el documento de su inscripción para terminar el colegio secundario: “¿Quién más se anota?"

L-Gante compartió la noticia de que ya se anotó para terminar sus estudios secundarios (RS Fotos)

Son días movidos para L-Gante, quien decidió hacer una pausa en su carrera musical para cuidar su salud, preocupado por la insuficiencia cardiaca y renal que le diagnosticaron, y mientras vive una relación amorosa con idas y vueltas con Wanda Nara. Ahora compartió la noticia de que, finalmente, decidió retomar sus estudios secundarios y mostró la constancia de que ya se anotó.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Perrito malvado” y “Otra poesía” compartió el documento que le entregó la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

“Constancia. La Coordinación del Programa de Finalización de estudios obligatorios FinEs del distrito de General San Martín hace constar que Valenzuela Elián Ángel se encuentra inscripto en la sede de FinEs Trayecto Secundaria, Biblioteca Carcova, ciclo lectivo 2025″, se informa en el papel que el artista replicó para sus más de 6 millones de seguidores.

"¿Quién más se anota para terminar la secundaria ?", escribió el cantante al compartir la feliz noticia (Instagram)

“¿Quién más se anota para terminar la secundaria?“, compartió el cumbiero, invitando a sus seguidores a seguir sus pasos, mientras aparecen detalles como que “los días de cursada serán lunes, miércoles y viernes en el horario de 18 a 22 hs”.

El Plan FinEs 2025 es un programa gratuito y semipresencial del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires destinado a personas mayores de 18 años que no hayan comenzado o finalizado sus estudios primarios o secundarios, o que deban materias del último año de la escuela secundaria. El título obtenido tiene validez oficial y nacional.

El plan está disponible para todo el país e incluye tres líneas de acción que se adaptan a las distintas trayectorias educativas: FinEs Deudores, dirigido para quienes hayan cursado el último año de la secundaria pero no hayan podido rendir todas las materias; FinEs Trayecto Primario, para personas que quieran iniciar o completar el nivel primario; y FinEs Trayecto Secundario, para quienes necesiten cursar parte o la totalidad de la secundaria.

El cantante compartió el certificado de su inscripción en el plan para terminar el secundario (Instagram)

El plan cuenta con una modalidad semipresencial y ofrece el acompañamiento de docentes tutores, con el objetivo de facilitar el acceso a la terminalidad educativa para jóvenes y adultos. Todas las instancias son gratuitas.

La preinscripción está habilitada tanto para nuevos ingresantes como para cursantes de años anteriores. El Plan FinEs busca garantizar el derecho a la educación de personas adultas, promoviendo su inclusión social y laboral a través del acceso a títulos oficiales.

Hace pocos días había contado en sus redes su decisión. “Claudiaaa. Mamááá. Voy a terminar el colegio”, expresó. Hace tres semanas en una entrevista en un ciclo de streaming se refirió al deseo que viene teniendo de terminar el secundario, para poder comenzar estudios universitarios.

“Quiero demostrarme a mi mismo que puedo, seguir, enfocarme en otras cosas y que la cabeza me da para más", aseveró

“Quiero demostrarme a mi mismo que puedo, seguir, enfocarme en otras cosas y que la cabeza me da para más. Tratar de ser muchas cosas en la vida”, manifestó, en una nota con el canal Hispa. “Primero que nada quiero terminar el secundario. O sea, tener el secundario completo y luego apuntarme en una carrera. Me interesa derecho y aprender otros idiomas. Me gustaría tener la capacidad, la profesión, quizás ejercerla en algún momento pero con adquirir conocimiento y saber es suficiente”, expresó.

“Por eso se me abre la mente y quiero mil cosas además de música. Quiero acompañar a la gente. Así como me falta terminar el secundario, si alguien lo quiere terminar conmigo, las puertas están abiertas”, aseveró. En la misma entrevista adelantó que su próximo disco tendrá otras búsquedas musicales y adelantó que puede venir una colaboración con la banda mexicana Molotov. “Va a haber de todo: desde cuarteto, trap, cumbia, obvio, vamos a ver si metemos algún rock”, contó.