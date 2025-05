La importante decisión que tomó L-Gante sobre su futuro después del diagnóstico sobre su salud

El referente de cumbia 420 dio a conocer cuál será el próximo paso en su vida (Instagram)

L-Gante volvió a dar que hablar. En un presente donde su nombre suena tanto en escenarios como en estudios de televisión, el referente de la cumbia 420 decidió escribir un nuevo capítulo en su vida. En los últimos días, entre rumores sobre un posible retiro de la música, una delicada situación de salud y su vínculo con Wanda Nara, el cantante sorprendió con una noticia inesperada: se inscribió para terminar la secundaria y lo celebrará con un show en la UNSAM.

“Me anoté para terminar la secundaria y armamos un show para festejar”, escribió en sus redes junto a un flyer que ya se viralizó. El evento, que se realizará este sábado 10 de mayo en el playón de la Escuela Secundaria UNSAM, combinará música en vivo con una feria educativa. Allí dirán presente artistas como Negro Dub x DJ Kbza, La Larita, Gusty DJ, Facu HDR y, por supuesto, L-Gante, quien vuelve a escena con un nuevo objetivo personal entre manos.

El anuncio emocionó a sus fanáticos y se enlaza con una confesión que había hecho meses atrás, en octubre pasado, cuando reveló su deseo de cambiar su rumbo y estudiar Derecho. “Hoy en día quiero apuntar a estudiarlo un poco al Derecho”, dijo en una entrevista. “¿A ser abogado?”, le repreguntaron. Su respuesta fue inmediata y sin dudar: “Sí”.

L-Gante dará un nuevo show este sábado 10 de mayo (Instagram)

Este cambio marca un giro profundo en la vida de Valenzuela, quien hasta ahora había estado fuertemente asociado a la música y a los escándalos mediáticos. Sin embargo, su reciente proceso judicial despertó en él una nueva inquietud: la necesidad de comprender y aprender desde adentro. “Lo viví con un punto de vista que solo está interesado en aprender lo que es estar en esta ocasión, en estos lugares, cómo se manejan los profesionales de verdad”, explicó.

Lejos de la pose, el artista dejó ver una faceta más íntima, reflexiva. “Creo que el mejor ejemplo que puedo dar es la educación. Así que nada, estamos para eso, firme y con ganas de ser una gran persona”, afirmó con convicción. Y, fiel a su estilo, remató entre risas: “Estoy dejando de ser guachín”.

Mientras tanto, su futuro en la música sigue siendo una incógnita parcial. En su reciente participación en Almorzando con Juana (El Trece), el fin de semana pasado, desmintió los rumores que hablaban de un posible adiós definitivo. “Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así”, aclaró. “Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud”, agregó, dejando en claro que su bienestar físico hoy es prioridad.

En medio de las versiones que señalaban su retiro de la música, L-Gante esclareció las dudas y contó qué diagnóstico le dieron los médicos (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

En esa misma línea, fue él quien reveló por primera vez el diagnóstico que lo afecta. “Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”, confesó. La frase sorprendió a los invitados del programa y puso en pausa las especulaciones que rondaban al respecto. No se trataba de marketing ni de rumores, sino de una realidad que él decidió enfrentar para llevarle tranquilidad a sus fanáticos.

Pese a todo, el músico no baja los brazos. Lejos de encerrarse, eligió volver a estudiar, brindar un show gratuito para celebrar ese paso y sumar una motivación nueva a su camino. El evento del sábado no será solo un espectáculo musical: será una declaración de principios, un mensaje de superación y una invitación a mirar el futuro con otros ojos.

En un presente marcado por decisiones clave, L-Gante elige no retirarse, sino redirigir su energía. En ese marco, atiende su salud, vuelve a estudiar, proyecta nuevos desafíos y se mantiene cerca de la música, aunque con otros tiempos. A los 25 años, con un recorrido mediático tan intenso como veloz, empieza a mostrar otra cara. Y mientras los focos siguen puestos sobre su vida personal y profesional, él responde con acciones.