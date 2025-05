Pese a haber anunciado su separación, Wanda Nara asistió al último show de L-Gante

Wanda Nara asistió a Niceto Club, donde L-Gante se despidió de los escenarios antes de su retiro por salud (Video: Instagram)

Aunque la incertidumbre se hizo presente anoche, Wanda Nara reapareció públicamente en un evento protagonizado por su expareja, L-Gante, a pocas semanas de que ambos confirmaran su separación. La empresaria fue vista en el show de despedida del cantante en Niceto Club, donde, pese a haber declarado no estar enamorada y haber criticado el estilo de vida del artista, eligió acompañarlo en un momento personal crítico. Su presencia, lejos de pasar desapercibida, se volvió el centro de atención tanto en los medios como en redes sociales, reavivando rumores de reconciliación y especulaciones sobre el verdadero estado del vínculo entre ellos.

La actuación de Elián Valenzuela, nombre real del músico, no fue una más. Se trató de su último show antes de retirarse de los escenarios de manera indefinida para atender su delicado estado de salud, tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal. A pesar de este contexto complejo, el concierto tuvo un tinte emotivo y contó con la inesperada aparición de Wanda, que intentó mantener un perfil bajo, aunque sin éxito.

Wanda Nara fue vista filmando a L-Gante y visitándolo en el camarín durante su concierto de despedida

La empresaria fue vista “escondida” al costado del escenario, desde donde filmó fragmentos del espectáculo. Asistió con una campera y pantalón negros de Balenciaga, bolso Birkin de Hermès y una gorra bordó con el logo de los New York Yankees, en sintonía con el estilo urbano del cantante.

A este clima se sumaron las declaraciones previas de ambos, que parecían cerrar cualquier posibilidad de reencuentro. Wanda, durante una nota en LAM (América TV), había confirmado la ruptura y criticado a L-Gante por su vida nocturna, explicando que a ella no le gustaba tanto la noche. Él, por su parte, declaró en el programa Mujeres Argentinas (Eltrece) que estaban “medio distanciados” y que el “modo pareja está en la lona”.

La presencia de Wanda Nara en el show de L-Gante reavivó rumores de reconciliación en redes sociales

Sin embargo, la secuencia de imágenes que muestran a la conductora de Masterchef filmando el show, visitando a Elián en el camarín y luego abandonando el lugar, dan lugar a múltiples interpretaciones. Este apoyo —a pesar de la separación— refleja una dinámica de contacto permanente que desdibuja los límites entre ruptura definitiva y vínculo persistente. De todas formas, ella misma explicó: “Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”.

El concierto de despedida de L-Gante se realizó en Niceto Club, con entradas agotadas. El cantante comenzó el recital con un conjunto negro y blanco de estilo racer, acompañado de una gorra Supreme y una cadena dorada gigante. Luego se cambió a una campera amarilla y jean negro, y finalmente cerró el espectáculo con el torso desnudo y un pantalón negro que dejaba ver bóxers rojos Calvin Klein.

El último show de L-Gante tuvo un tinte emotivo tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y renal

Cabe recordar que, previo al desarrollo del evento, el artista fue consultado por un notero de Mujeres Argentinas sobre cómo se encontraba de salud. “Bien. Tratando con el médico, encargándome y ocupándome”, aseguró el cantante, después de contar días atrás los detalles de su diagnóstico.

Sin embargo, las especificaciones de su cuadro clínico quedaron en un segundo plano cuando los periodistas le preguntaron por Wanda y su participación en su último álbum. “Sí, estuvo en la inspiración de las letras porque este álbum lo hice estando preso”, comentó ante la cámara.

En el marco de su reciente show, L-Gante se sincero sobre su vinculo con Wanda Nara (Video: Mujeres Argentina – El Trece)

También se le preguntó sobre su vínculo actual con Nara. “Estoy separado, medio distanciado”, se sinceró. “No creo que sea para siempre, pero el modo pareja está en la lona. No hablamos nada, todo quedó así como estamos actualmente”. Por otro lado, si bien en ese momento el cantante dudó si la empresaria lo iría a ver al show, se mostró optimista. “Siempre acompaña”, agregó.

En cuanto a lo que él espera de una pareja fue escueto y directo, en contraposición a la “lista” que armó Wanda sobre su hombre ideal. “Que sea leal, uno solo, y que se mantenga, siempre lo mismo y sin cambios”. Esto avivó las inquietudes de la prensa por si estaba buscando a su próxima conquista. Él, tajante, comentó: “Es muy temprano, no me gusta separarme y andar enfocado en otra persona. Antes y después de la separación estuve con mujeres, pero no estaba haciendo nada”. Y, sin dar vueltas, dejó en claro su estado civil: “Estoy soltero y descansando de las relaciones amorosas”.