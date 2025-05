La extensa lista de requisitos para ser la pareja de Wanda Nara: “Yo tengo mucho para dar”

Wanda Nara detalló en las redes sociales las características ideales que busca en su próxima pareja (Video: Instagram)

En medio de rumores, desmentidas y un presente sentimental en el que ella misma se define como “soltera”, Wanda Nara revolucionó las redes a través de sus historias de Instagram. Esta vez, lo hizo compartiendo una lista con 29 condiciones que, según afirma, debe cumplir quien aspire a ser su próxima pareja. “Si pido mucho es porque yo tengo mucho para dar”, dijo, en un mensaje tan desafiante como autorreferencial.

La publicación no tardó en generar revuelo. Algunos fans la interpretaron como una indirecta, otros como un chiste con doble sentido, y muchos la leyeron como una declaración real sobre sus estándares personales. Pero más allá de las lecturas posibles, lo que queda claro es que la empresaria no está dispuesta a resignar lo que busca en el amor.

La lista mezcla rasgos de personalidad, gustos estéticos, hábitos cotidianos y preferencias. El primer grupo de requisitos gira en torno a cualidades humanas: “Que sea inteligente”, “que tenga buenos sentimientos”, “que tenga sentido del humor y me haga reír”, son algunos de los pedidos centrales. También suma: “Que no sea tóxico”, “que sepa escuchar” y “que ame a su mamá”.

La lista de requisitos de Wanda mezcla rasgos emocionales, estéticos y hábitos cotidianos

En un segundo nivel aparecen características que sugieren una visión romántica con toques cotidianos, como “que haga buenos mates”, “que duerma la siesta”, “que me regale flores del semáforo” o “que me dedique canciones”.

El componente estético no queda afuera. Wanda exige que su candidato “tenga tatuajes” y que “use ropa oversize”. En esa línea también aparece un guiño a sus propios gustos físicos: “Que tenga buenas manos”, uno de los pocos ítems que podrían leerse como una expresión de “fetiche”.

Otros aspectos hacen referencia a la ambición, la vivencia y la proyección: “Que tenga objetivos”, “que tenga carácter”, “que tenga calle y experiencia”, “que sea creativo y original”.

La conductora ironizó sobre los rumores de su vida amorosa en redes sociales

Tampoco pasan desapercibidos sus comentarios sobre la edad. En un fragmento escribió “-100 y +21”, dejando claro que busca alguien mayor de edad pero sin un límite estricto hacia arriba. Lo importante para Wanda, según enfatizó, es que el hombre “me quiera por lo que soy”.

La publicación de esta lista no ocurrió en el vacío. Se da en un contexto donde la conductora fue vinculada recientemente con distintos hombres, entre ellos el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr. Incluso, hace pocos días se la volvió a ver en público junto a L-Gante, con quien tuvo un vínculo sentimental en el pasado.

Frente a estos rumores, Wanda decidió tomar el control de la situación mediática. Lo hizo con un video irónico en sus redes, mientras se preparaba para una producción de fotos. Allí declaró: “Estoy acá, re preocupada, mientras me inventan 40 novios que no tengo”, entre risas. En ese mismo tono, agregó: “Me pueden llamar al ‘0800-Wanda sola’, pero tengo muchos requisitos, ahora les mando la lista. Son muchos requisitos muy caros, no son económicos y son difíciles”.

El futbolista Daniel Guzmán, vinculado a Wanda Nara, desató especulaciones por un detalle en sus redes

En medio del incesante ir y venir mediático que rodea a la empresaria, un gesto del deportista mexicano durante su estadía en Buenos Aires volvió a poner sus nombres en el centro de la escena. Si bien ambos negaron cualquier tipo de vínculo sentimental, una publicación del futbolista encendió las alarmas: en una salida a comer con amigos, Guzmán compartió una foto en Instagram, y sobre la mesa se distinguía claramente una botella de la línea que lleva las iniciales de Wanda Nara, con su característico logo.

Por su parte, L-Gante reaccionó en vivo a la publicación de la conductora durante una entrevista en El Diario de Mariana (América TV). “Mirá qué loco, varios puntos de lo que dice ahí los tengo”, dijo con una sonrisa, aunque también aclaró, entre risas: “Con lo de deportista la quedamos un poco”.