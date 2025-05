El enojo de Mariana Fabbiani al aire con L-Gante: “Nunca se despertó el día de hoy” (Video: DDM, América)

L-Gante anunció su retiro de los escenarios, al menos por un tiempo luego de que le encontraron una insuficiencia cardíaca y renal. El cantante iba a visitar el ciclo de Mariana Fabbiani este lunes, sin embargo se ausentó y la conductora no ocultó su molestia.

“Voy a contar algo muy triste. Yo me estaba produciendo para el cumpleaños de mi hija, que cumplió 15 años. ¿Y saben qué? Me puse a escuchar L-Gante en el baño mientras me pintaba y me peinaba. Me puse a escucharlo porque, dije, viene el lunes. Entonces quiero tener las canciones fresquitas, así entendía todo“, comentó, a pura ironía en DDM.

“Justo entró mi hija y vio esa situación que yo estaba escuchando L-Gante y le sorprendió. Le conté que era porque venía este lunes. ¡Decepción mía que L-Gante nunca se despertó en el día de hoy!“, lanzó, mientras Tatiana Schapiro le contaba qué estaba haciendo el artista. “En este momento está ensayando”, señaló.

“Pero te podría haber avisado. Mariana. ‘Disculpame, estoy ensayando’”, sumó Santiago Sposato. “Sí, podría haber respondido a la producción. Te esperábamos L-Gante y siendo el último orejón del tarro. Pero bueno, soy humilde y aún así te esperábamos”, lanzó, molesta con el artista de RKT.

L-Gante habló de sus problemas de salud: “Me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”

Este domingo el cumbiero estuvo como invitado en el programa de Juana Viale en donde se refirió a los problemas médicos que viene teniendo. A tan solo unos días de uno de sus shows más esperados, este miércoles 7 de mayo, se sinceró y explicó que está poniendo su salud por encima de todo.

“Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así”, dijo, en un intento por desmentir las versiones que circulan sobre su retiro definitivo de la música. “Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud”, agregó, dejando en claro que su situación médica es la prioridad.

Consultado sobre el diagnóstico, el cantante de 25 años explicó que su estado de salud no es sencillo. “Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”, confesó, sorprendiendo a todos al ponerle palabras al diagnóstico que recibió.

Conocido por su estilo de vida intenso y su trabajo constante, explicó que tiene un problema con una válvula de su corazón: “Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás”. A pesar de todo, el cantante aseguró que está haciendo lo posible por cuidarse: “Estoy con una dieta de comida que la respeto, pero de vez en cuando hay un permitido”, aclaró.

Más allá de su salud, Elián Valenzuela - tal su verdadero nombre - también aprovechó la ocasión para aclarar algo que estaba circulando en los medios: las versiones sobre su consumo de sustancias. “Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso”, dijo, dejando claro que su estado no tiene nada que ver con las drogas luego de realizar un posteo en Facebook.

En Almorzando con Juana se refirió a sus idas y vueltas con Wanda Nara y recibió los consejos de la conductora. “Nada más lindo que ver un hombre enamorado de verdad. Pero también hay que cuidar al hombre que está enamorado porque es frágil también”, señaló. “Se tienen que cuidar. Se tienen que mantener fuera de las cámaras y dejar de subir stories ridículas que los exponen a ustedes dos”, lanzó.