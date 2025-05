L-Gante contó por qué se alejó de Wanda Nara y cómo se encuentra su relación: “Fue una sorpresa”

A corazón abierto, L-Gante despejó las dudas sobre el momento que atraviesa con Wanda Nara (Video: DDM – América)

En los últimos tiempos, L-Gante se convirtió en uno de los protagonistas ineludibles del mundo del espectáculo. Desde su estado de salud, que lo obligó a poner en pausa su carrera, hasta su vínculo amoroso con Wanda Nara, que continúa en un limbo emocional sin definiciones ni etiquetas, el artista de cumbia 420 no deja de estar en el centro de la escena. Ahora, en una entrevista íntima con Mariana Fabbiani en DDM (América), el músico decidió hablar sin vueltas. Se refirió a la empresaria, a los motivos que los alejaron, a la última vez que se vieron y hasta a sus roces con Mauro Icardi y su entorno legal.

Al ser consultado si se encuentra distanciado con Wanda, él comentó: “Estamos un poquito. Siempre está la oportunidad de que hablemos, pero no fue…”. Sin esquivar el tema, L-Gante recordó la última vez que se besaron pese a que hace tres semanas están apartados, en un episodio inesperado. “Fue una sorpresa porque yo iba a jugar un partido de fútbol ahí, en mi barrio, donde vivo. Estábamos todos mis amigos y estaba mi hija. Y bueno, ella también cayó, antes que yo”, relató. “Pero tampoco es que… Claro que no nos vamos a terminar echando. Algo de eso nace”, reflexionó.

Sobre las causas del distanciamiento, fue claro: “Fue una decisión que entre los dos… Y antes que pelear o discutir o llevarnos mal, decidimos cortar un poco con esa relación”. Según sus palabras, no hubo un hecho puntual, sino una suma de pequeñas diferencias. “Creo que las diferencias que hay entre los dos, no del mundo de cada uno, son por lo que estamos enfocados o las actitudes… Viste, un poco de todo”.

Pese a su sorpresivo encuentro días atrás, el músico aseguró que están un "poquito" distanciados con Wanda (Instagram)

Durante la entrevista, también se refirió a los conflictos de Wanda con Mauro y la China Suárez, evitando tomar partido, pero dejando una reflexión firme: “No me molesta. Sé que le lleva tiempo, estrés, un poco le consume el humor, pero soy ajeno a opinar de eso”. A pesar de mantenerse al margen, reconoció que en su momento intentó acompañarla: “Siempre la acompañaba con algún consejo”.

Haciendo un paralelismo con su propia vida, el músico fue sincero: “Habría que buscar siempre la manera de llevarse bien con el padre o madre si tenés hijos… Tratar de lograrlo de la mejor manera sin llegar tan lejos”. Y fue más allá: “En la judicial, al final se termina peleando por algo tan básico como ver a los hijos. Los que más salen beneficiados son los abogados y el quilombo que se arma en el medio. Cuando uno lo puede hacer más fácil”. También reconoció que él mismo atraviesa una situación similar con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica: “Es algo que yo también lucho en mi relación con Tamara, así que mucho no podemos decir ‘no’”, confesó.

Cuando Mariana sugirió que el conflicto judicial de Nara con su expareja podría haber sido un obstáculo para el vínculo entre ella y el músico, él lo negó: “No apunto a que sea ese tema porque yo le haría el aguante hasta que pueda solucionar todas sus cosas”.

Wanda en el asado familiar del músico (Instagram)

El ida y vuelta con Icardi, que tuvo momentos de alta tensión en redes sociales, también fue parte de la charla. “No sé por qué me enojé tanto, tal vez anestesiado de la operación. Llegué y arranqué para ahí. Cuando me volvió la señal me habían llegado todos los mensajes de él, pero tampoco era que estábamos ahí en ese momento”, dijo con un tono de autocrítica.

Por último, apuntó contra las abogadas del futbolista, tras algunas acciones que, según él, traspasaron límites. “Eso me molestó un poco. Creo que una victoria, más siendo un abogado profesional, se tendría que conseguir de buena manera y no ensuciando la cancha con algo ajeno o personas ajenas”. Y cerró con una aclaración: “Yo no intervengo en nada con las hijas, bien. Solo me llevo bien y hay un poco de cariño”.