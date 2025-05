Por qué la traductora de El Eternauta usó “Malvinas” y no “Falklands” en los subtítulos en inglés: su explicación

La aparición de un caza peruano destruido en medio de Buenos Aires descoloca a los protagonistas y activa un recuerdo silenciado: la ayuda militar del Perú a Argentina en 1982. (Netflix Latinoamerica)

Durante décadas, la historia de El Eternauta fue una de las narraciones más poderosas del imaginario argentino. En su reciente adaptación televisiva, esa fuerza simbólica se proyectó a escala global, llevando consigo no solo una historia de ciencia ficción, sino también fragmentos íntimos de una identidad colectiva. Entre ellos, el nombre de Malvinas. Un nombre que para millones de argentinos no es geografía, sino herida, memoria, pertenencia. En los subtítulos internacionales de la serie, ese nombre se mantuvo intacto, contra toda traducción estandarizada, gracias a la decisión de la traductora encargada de subtitular a otros idiomas que entendió que algunas palabras no pueden cambiarse sin traicionar lo que significan.

“Era la única opción viable, no tuve la menor duda”, escribió Daiana Estefanía Díaz, traductora a cargo de la versión en inglés, que además ofició de guía cultural para casi treinta idiomas. Su elección —usar Malvinas Islands y no Falklands— no surgió de una norma técnica ni de un capricho personal, sino del convencimiento de que en una obra argentina, dicha por una voz nacional, ese término solo podía nombrarse desde el lugar que lo siente propio. Con esa sensibilidad, su gesto se transformó en una afirmación colectiva que atravesó fronteras y que, en cada idioma, defendió el derecho de una historia a hablar con sus propias palabras.

La carta que escribió Daiana Estefanía Díaz, la traductora de El Eternauta, en su cuenta de Linkedin para explicar la traducción del nombre Malvinas en la serie (Linkedin)

Díaz es la responsable de la versión en inglés y asesora para los demás idiomas de la exitosa serie protagonizada por Ricardo Darín. Así fue como decidió traducir “islas Malvinas” como Malvinas Islands en lugar de Falklands, rompiendo con la convención que en inglés predomina desde los sectores británicos. “Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir ‘islas Malvinas’ como Malvinas Islands y no como Falklands”, escribió Díaz en su cuenta de LinkedIn.

Para la especialista se trató de una consecuencia natural de respetar el contexto narrativo, la identidad cultural del material original y la voz de sus personajes. “No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, afirmó.

"¿Desde Perú vienen a bombardear una cancha?", lanza Bob con sorna. La línea generó avalanchas de reacciones que mezclan ironía, memoria y orgullo en redes de ambos países. (Netflix Latinoamerica)

El personaje de Juan Salvo, figura central de El Eternauta, aparece en la adaptación televisiva como excombatiente de la guerra de 1982. Esa característica no resulta un dato menor ni anecdótico. Es, por el contrario, un elemento clave que ancla el relato en una experiencia histórica colectiva para los argentinos. A través de esa definición biográfica, la serie se vincula con una memoria sensible y persistente. Por eso, cualquier traducción que pretendiera neutralizar o ajustar la referencia geográfica al estándar anglosajón habría desdibujado parte esencial de la identidad del personaje.

Díaz no se limitó a traducir al inglés. Su participación en el proyecto la llevó a desempeñarse también como referencia cultural y lingüística para los demás traductores de la serie, que debía llegar a públicos diversos a través de subtítulos y doblajes en cerca de treinta idiomas. “Es así que, como traductora que además oficié de enciclopedia argenta para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países llaman así a nuestras islas o no”, explicó.

La dimensión del trabajo incluyó referencias locales que iban desde la práctica de jugar al truco hasta el sistema de conscripción obligatoria y los sorteos por número bajo. Pero la cuestión de las islas Malvinas superó cualquier otra en intensidad. “Una cosa fue dejar notas a traductores y revisores de casi treinta idiomas sobre cómo se juega al truco y por qué hay que mostrar los tantos del envido antes de poner las cartas de nuevo en el mazo, señalar las similitudes y las diferencias entre la historia original y la serie, o aclarar qué significaba ‘número bajo’ cuando había servicio militar obligatorio y compartirles fotos de los listados de los sorteos, pero lo de las Malvinas era una cuestión mucho más profunda”, escribió Díaz. “Les conté que allá también nevó en 1982, que ese avión del ejército peruano no aparece por casualidad, que cuando dicen ‘las islas’ hablan de esas dos y muchísimas cosas más.”

La aparición de un avión peruano estrellado, cargado de armamento, despierta especulaciones y conecta la popular serie con un episodio histórico del apoyo militar peruano a Argentina en 1982 (Netflix Latinoamerica)

La recomendación que surgió de esa lectura profunda del contexto fue aceptada y aplicada en todos los idiomas. Por eso, quienes activen los subtítulos o el doblaje en checo, japonés, danés, italiano u otros, van a encontrar la denominación Malvinas Islands. La decisión permitió conservar la verosimilitud de los personajes y de la historia sin alteraciones que contradijeran el marco narrativo.

“No se trata de caprichos personales ni de intransigencias, sino de buscar transmitir de manera fiel, auténtica y profesional la esencia y la idiosincrasia de estos personajes en el contexto de la obra y nuestro país más allá de las fronteras idiomáticas”, expresó Díaz. Con esa convicción, el equipo de traducción internacional acompañó la sugerencia. El resultado es una adaptación que no neutraliza ni disuelve el posicionamiento histórico-cultural de la Argentina respecto de sus islas del Atlántico Sur. Al contrario, lo preserva con claridad y coherencia, confiando en que los espectadores de todo el mundo puedan recibir y comprender ese gesto identitario.