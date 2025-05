Jimena Barón relató su odisea para depilarse embarazada de 7 meses: “Me costó una hora y casi una neumonía”

Jimena Barón reveló el impacto físico del embarazo en una sencilla actividad cotidiana

A pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón compartió con sus seguidores un episodio íntimo que reflejó con crudeza los límites físicos y emocionales que impone el embarazo. La cantante y actriz, que se encuentra transitando el séptimo mes de gestación, se sinceró en sus redes sociales y reveló que una simple tarea de cuidado personal terminó convirtiéndose en un verdadero desafío para su cuerpo y su autoestima.

Desde su cuenta personal de Instagram, la intérprete de “La Cobra” narró cómo una acción cotidiana como la depilación íntima se transformó en una odisea frustrante. “Me levanté y muy cuidadosa de mi cuerpo, de mi pareja, de mi sexualidad, me propuse depilarme sola”, escribió, en un intento por mantener la autonomía sobre su cuerpo sin recurrir a ayuda externa. Pero la realidad física del embarazo le impuso rápidamente un freno a sus intenciones.

Según explicó, tuvo que recurrir a un espejo porque “no se ve nada de acá para abajo, es una bola, un mundo”, en alusión al volumen de su panza, que ya no le permite agacharse ni tener visión directa de ciertas partes del cuerpo. La escena se volvió más dramática por la hora: “Yo a las 8 AM reencontrándome con mi ‘pochola’...”, ironizó.

La actriz y cantante mostró cómo vive con emoción y retos su séptimo mes de gestación

Lejos de tratarse de un simple incidente doméstico, lo que Jimena expuso en sus redes fue el impacto que puede provocar un hecho aparentemente menor. “La patita en la bacha del baño. Tristísima la imagen”, agregó, describiendo con crudeza una postura incómoda que exigió un esfuerzo físico considerable. “Quedé divina pero me costó una hora y una neumonía casi, agitación, la quedaba ahí en esa postura tristísima... No pude remontar el día”.

La cantante, que tiene como fecha de parto el 24 de junio, espera con ilusión y emoción la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Acompañada también por Momo, su hijo mayor, decidió abrir su corazón y compartir un emotivo posteo en sus redes sociales hace pocos días.

Una fotografía espontánea en la playa marcó el tierno relato de Jimena Barón

La publicación no fue una más: eligió una producción de fotos desde la playa, en la que muestra su pancita de embarazada en todo su esplendor. En un largo vestido rosa, bajo el cielo abierto y acariciada por el viento marino, Jimena posó con naturalidad y ternura. Cada imagen es una celebración del cuerpo y de la vida que está por llegar.

Junto a las fotos, escribió una reflexión que conmovió a sus seguidores. “A mí, ser mamá, es lo mejor que me pasó en la vida. Y mi vida era ya preciosa. Te espero hijo, con el corazón en las manos, para que te lo lleves como ya hizo tu hermano. Porque ser mamá es dejar que te roben el corazón y contemplarlo desde afuera, como al mar”, expresó a corazón abierto. Y además, le agradeció a quien le hizo las hermosas fotografías luego de encontrarla por casualidad en un supermercado, Justina Bulbarella.

La reacción en las redes sociales fue inmediata. Su pareja, Matías Palleiro, le dejó un tierno comentario: “La mejor”, acompañado de emojis de caras enamoradas, corazones y un pollito saliendo de un huevo. También varios famosos se sumaron al aluvión de cariño: Eugenia Tobal y Oriana Sabatini le comentaron “Hermosa”, Pampita le dejó una seguidilla de corazones rojos, y Juariu también apareció entre los mensajes de aliento.

Jimena expresó su ilusión por ser madre de nuevo junto a su pareja y su hijo mayor

En paralelo, sus fanáticos se hicieron sentir: “Hermosa”; “Jimena es la pionera del hambre de maternar”; “Estás radiante”; “Cuánto esperamos este momento con vos, reina”; “Vas a ser una gran mamá”; “Sos el ser más puro”; “Las mejores fotos de embarazada que vi”, fueron algunos de los mensajes destacados que colmaron su publicación.