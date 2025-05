A 16 años del último recital de Oasis en Argentina: el show que emocionó a Noel Gallagher y quedó en la historia

Oasis ofreció su último show en Argentina en el estadio Monumental de River en mayo de 2009

Una noche de otoño en Buenos Aires, hace exactamente 16 años, el cielo despejado sobre Núñez sirvió de antesala para un acontecimiento que todavía resuena. Oasis, la banda británica liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, se presentó por última vez en Argentina ante más de 45 mil personas en el Estadio Monumental de River Plate. Lo que no sabían los fans, ni la banda, ni la prensa, es que aquella velada sería el último show de Oasis en el país antes de una separación que, durante más de una década, pareció definitiva.

Con un repertorio que combinó lo más celebrado de su discografía con las composiciones de su último álbum Dig Out Your Soul, el grupo ofreció un espectáculo que, con el paso del tiempo, adquirió una dimensión histórica. Este 2025, cuando Oasis finalmente regrese a los escenarios tras más de 15 años, muchos volverán la vista atrás hacia esa noche de 2009, una despedida involuntaria, marcada por la euforia, la emoción y un público que, fiel a su reputación, hizo de aquel recital uno de los más inolvidables que tuvo la banda fuera del Reino Unido.

Fueron más de 45.000 los fanáticos que coparon el estadio Monumental, una cifra que superó las convocatorias anteriores del grupo en el país. Desde temprano, la Avenida Figueroa Alcorta y sus alrededores se poblaron de seguidores con banderas, remeras de la banda y una energía que parecía anticipar lo que se viviría en las casi dos horas siguientes.

La banda subió al escenario a las 21 en punto, abriendo con una versión comprimida de “Fucking In The Bushes”, que dio paso de inmediato a un potente arranque con “Rock ‘n’ Roll Star”, clásico de su primer disco Definitely Maybe. Desde allí, el show se desarrolló con una precisión milimétrica, sin espacios para la improvisación pero con el ímpetu de quienes sabían lo que significaba tocar en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El setlist recorrió todos los momentos fundamentales de su carrera: “Lyla”, “The Shock of the Lightning”, “Cigarettes & Alcohol”, “Supersonic”, “Wonderwall” y “The Masterplan”. Pero el momento cumbre llegó cuando Noel Gallagher tomó el micrófono para interpretar “Don’t Look Back in Anger”. Lo que siguió fue un mar de voces acompañándolo desde las tribunas y el campo. Conmovido, el guitarrista no pudo contener las lágrimas, y aquella escena se convirtió en uno de los registros más potentes de la conexión entre Oasis y el público argentino.

Incluso los teloneros locales —Estelares, Mole y Los Tipitos— fueron ovacionados con entusiasmo, un fenómeno poco frecuente en eventos de esta magnitud. Liam Gallagher, desde un costado del escenario, miraba el divertido show de Los Tipitos mientras tomaba un té.

La potencia del sonido, acompañada por una puesta en escena sencilla pero eficaz, y una selección precisa de canciones —20 temas en total, incluyendo un cierre con el cover “I Am the Walrus”, de los Beatles— consolidaron la percepción de que ese recital había alcanzado un estatus singular en la carrera de la banda. “El mejor show de Oasis en Argentina”, como lo definieron más tarde diversos medios y hasta los propios integrantes.

El bajista Andy Bell llegó a decir años después que el recital en River había sido su favorito. En 2019, al cumplirse una década del evento, lo recordó en redes sociales con una foto del público y un mensaje breve: “No hay otro lugar como este”.

La visita de 2009 fue la cuarta y última presentación de Oasis en Argentina, tras sus conciertos en el Luna Park (1998) y el Campo de Polo (2001 y 2006). Pero nada se acercó a la escala, el dramatismo y la carga simbólica de aquella noche en River.

En términos técnicos, el show fue evaluado por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que realizó mediciones de ruido y vibraciones. Según el informe, solo se detectaron 63 decibeles en un punto a 100 metros del estadio, apenas por encima del límite nocturno permitido. “No se detectaron niveles por encima de lo permitido en vibraciones”, aseguraron los técnicos, señalando que la puesta de Oasis —aunque multitudinaria— había sido cuidadosamente controlada.

Más allá de los aspectos técnicos, el concierto quedó grabado en la memoria por razones emocionales. La tensión entre Liam y Noel era evidente, y los rumores de separación crecían. Tres meses después, el 28 de agosto de 2009, la ruptura se hizo oficial. Noel publicó un comunicado breve pero contundente: “No puedo seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Aquel show en River fue, entonces, una despedida disfrazada de celebración. Y aunque en su momento no se anunció como tal, muchos de los asistentes intuían que podía ser el final. Por eso la intensidad del público superó todas las expectativas, generando una atmósfera de comunión pocas veces alcanzada.

Con el correr de los años, ambos hermanos visitaron el país con sus proyectos solistas, pero nada fue igual. El nombre “Oasis” quedó suspendido en un limbo de nostalgia, idolatría y rumores constantes de reconciliación. Ahora, con el anuncio de su regreso y la confirmación de 41 shows alrededor del mundo en 2025, se abre una nueva etapa. Sus fechas en Buenos Aires están previstas para el 15 y 16 de noviembre, en lo que marcará el regreso oficial de la banda al país después de 16 años y en el mismo escenario.

Lo cierto es que el último recital de Oasis en Argentina no fue uno más: fue una síntesis de lo que la banda representó para una generación, una postal emocional que, en palabras de los propios Gallagher, sigue ocupando un lugar destacado en su historia.