Oasis confirma gira, documental y nuevo baterista: así será su regreso en 2025

Lanzada en 1995, "Wonderwall" se convirtió en una de las canciones más icónicas de Oasis. Con su melódico riff y la emotiva voz de Liam Gallagher, sigue siendo un clásico del britpop y una de las más populares de la banda (Oasis)

Oasis está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia musical. Después de más de una década desde su última presentación en vivo, los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron su regreso con una gira en 2025.

Este regreso, que se convertirá en uno de los eventos más importantes del año en el mundo de la música, será documentado en un filme dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por su trabajo en Meet Me in the Bathroom y Shut Up and Play the Hits. Además, el proyecto contará con la producción de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders y director de Spencer​.

La alineación confirmada para la gira Oasis Live ’25

Después de meses de especulación, la alineación completa de la gira Oasis Live ’25 finalmente se filtró, generando una gran expectativa entre los fanáticos. Según fuentes cercanas a la banda, confirmadas por la revista NME, la formación incluirá a miembros históricos y algunos nuevos integrantes.

Se confirmó el regreso del bajista Andy Bell, quien reemplazó a Paul Guigsy McGuigan en 1999, el guitarrista Gem Archer y el miembro fundador Paul “Bonehead” Arthurs. La gran novedad en la alineación es el baterista estadounidense Joey Waronker, quien se une a la banda por primera vez​.

Waronker, reconocido por su trabajo con artistas como Beck, R.E.M. y Roger Waters, es el único miembro que no tiene un historial previo con Oasis. Su incorporación generó un gran revuelo, ya que se considera un fichaje de peso en el mundo de la música, especialmente por su vinculación con proyectos de alto perfil como Atoms for Peace con Thom Yorke​.

Formada en 1991 por los hermanos Liam y Noel Gallagher, Oasis se convirtió en una de las bandas más influyentes del britpop. Con una química única y, a menudo, conflictiva entre ambos, su música, dejó una huella imborrable en la historia del rock

Reacciones de Liam Gallagher ante la filtración de la alineación

Tras la filtración de la alineación, Liam Gallagher reaccionó en sus redes sociales, cuestionando la veracidad de la información publicada por NME. A través de una publicación en X, el cantante pidió conocer las fuentes que compartieron la información y ofreció una entrevista exclusiva a la revista para aclarar los detalles de la gira.

Sin embargo, Liam dejó claro que no estaba preocupado por la revelación de la alineación, sino por el hecho de que la información proviniera de una “fuente cercana a la banda y la gira”, lo que le generaba “gran inquietud”​.

El líder de Oasis también aprovechó para hacer una broma sobre la composición de la banda, mencionando en tono humorístico a personajes como “Peppa Pig” en la batería, “Beto y Enrique” en guitarra y bajo, y “Finger Bobs” en los teclados. De esta manera, Liam continuó jugando con la prensa y mantuvo el misterio sobre los detalles exactos de la formación​.

Tras la filtración de la alineación de la gira Oasis Live '25, Liam Gallagher reaccionó en redes sociales, cuestionando la veracidad de la información y expresando su molestia por la fuente cercana a la banda que había revelado los detalles (REUTERS/Henry Nicholls)

Fechas confirmadas para la gira mundial

La gira Oasis Live ’25 comenzará el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. A partir de ahí, Oasis realizará una serie de conciertos en el Reino Unido, incluyendo fechas en Heaton Park (Manchester), Murrayfield Stadium (Edimburgo), Croke Park (Dublín) y Wembley Stadium (Londres), antes de llevar la gira a nivel internacional. Se espera que la banda recorra Norteamérica, Sudamérica, Australia y Asia​​.

Según Billboard, el regreso de Oasis no solo es un evento esperado por sus millones de seguidores, sino también un acontecimiento global que acaparó la atención de medios de todo el mundo.

La banda dejó en claro que esta gira será algo único, como lo afirmaron en un comunicado: “Los cañones han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”​.