El Villano comenzó su tratamiento para el VIH: su fuerte mensaje de concientización

El Villano comenzó su tratamiento contra el HIV

1° de mayo de 2025. Una fecha mínima en el calendario, pero inmensa en la vida de Jonathan Müller, el cantante popularmente conocido como El Villano. Ese día, frente a su celular y con la voz aún temblorosa, mostró en sus redes sociales un gesto aparentemente simple: tomó una pastilla. Pero ese acto, filmado y compartido con millones, simbolizaba el inicio de una nueva vida. El comienzo del tratamiento contra el VIH que, como él mismo explicó, puede volver al virus “indetectable e intransmisible”.

“Una por día”, dijo, mirando fijo a la cámara. “Eso va a depender de la carga viral que vos tengas en sangre. Mientras menos carga viral, más rápido va a ser este resultado”, agregó, sin tecnicismos pero con precisión. Hablaba con la autoridad de quien vivió en carne propia las consecuencias del silencio, la ignorancia y el miedo. Ahora, quería ser la voz de los que callan.

Días antes, el 28 de abril, su rostro había ocupado todas las pantallas. Pero no por un nuevo hit. No por un escándalo de la farándula. Ese lunes, El Villano subió un video a su cuenta de Instagram y, sin preámbulos, pronunció una frase que cayó como un rayo: “Tengo HIV”. Lo dijo seco, directo, como quien decide arrancarse de cuajo una parte del alma.

No hubo música. No hubo lágrimas. Solo su cara, su voz, su verdad. “Cuidá tu salud, conectá con Dios, y compartí este video, así tomamos conciencia”, pidió. No era una confesión para la prensa. Era una súplica colectiva, un grito salido desde lo más profundo de su abismo personal. Porque el artista, que llenaba escenarios a fuerza de cumbia y carisma, había pasado años luchando en silencio. Y ya no quería seguir haciéndolo solo.

“Fui al médico por un dolor de panza”, recordó. Nada dramático, nada fuera de lo común. Un chequeo más, uno de esos análisis que se hacen sin pensar. Pero el resultado trajo consigo una palabra que alteró su existencia: positivo. VIH positivo.

El Villano no supo qué hacer. Confesó que había llevado una vida marcada por los excesos: “alcohol, drogas, sexo desenfrenado”. Días enteros borrados de su memoria. “Me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, contó. Lo que para muchos era fiesta, para él era vacío. Una fama que lo celebraba en público, mientras él se desmoronaba en privado.

Nadie lo detenía. Nadie lo contenía. Nadie lo veía. O peor: nadie quería verlo.

Pero el derrumbe trajo consigo una inesperada brújula. “Cuando estás en la mier…, lo único que te puede sacar de ahí es Dios”, sentenció, como quien ha llegado al fondo de su propia noche. En esa búsqueda de sentido, lo primero que dejó fue el alcohol. Después vinieron las drogas. Más tarde, debió mirar de frente una adicción más profunda y dolorosa: su compulsión sexual, anclada -según dijo- en heridas de la infancia. Cada renuncia fue un acto de reconstrucción. Cada recaída, un recordatorio de que la salvación no es lineal.

Tras revelar que es portador de VIH, El Villano pasó por Infobae en vivo y contó cómo continúa su tratamiento

El Villano se entregó a la fe. Pero no como dogma. Como refugio. Como motor. Y en esa búsqueda encontró también su misión. “Quiero conectar un poco más con mi propósito, que es literalmente cambiar vidas para mejor”, dijo, con la convicción de quien atravesó la tormenta. “Cuídense. Porque la salud es todo. Sin salud no podemos vivir... y conecten con Dios”, agregó. Sus palabras no eran frases de autoayuda. Eran cicatrices que hablaban.

En el video del 1° de mayo, además de tomar su primera pastilla, Jonathan compartió información esencial: “El HIV no es una enfermedad, es un virus. No se contagia, se transmite a través de vía sexual, sangre y embarazo”. Aclaraciones que todavía son necesarias en un país donde la desinformación sigue alimentando el estigma.

Y subrayó otro punto vital: quienes enfrentan un diagnóstico como el suyo no están solos. “En Fundación Huésped te dan médicos, psicólogos, tratamiento y pastillas completamente gratis”, explicó, agradecido. El mensaje era claro: hay redes. Hay contención. Hay salida.

Hoy, El Villano se enfrenta a su nueva realidad con una entereza que conmueve. Ya no es solo el artista de hits bailables. Es un sobreviviente. Un hombre que se animó a desnudarse frente al mundo para romper con los silencios que matan. Que decidió usar su historia no para victimizarse, sino para empoderar.

Un diagnóstico le cambió la vida. Pero también lo hizo libre.