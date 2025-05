Luego de contar que tiene VIH, El Villano explicó cómo sigue su tratamiento de salud: “Sentí que se me caía el mundo”

Jonathan "El Villano" Müller reveló que es VIH positivo en un video que conmovió a millones (Video: Infobae)

El cantante Jonathan “El Villano” Müller confesó públicamente que es HIV positivo y lo hizo a través de un video que, en pocas horas, se viralizó y conmovió a millones de personas. La decisión de contar su historia no fue impulsiva: fue resultado de un profundo proceso de introspección y una necesidad de “convertirse en el mensaje”, según sus propias palabras.

“Sentía que guardármelo para mí no era una opción. Tengo llegada, tengo voz, y tenía que usarla”, expresó durante una extensa entrevista en Infobae en Vivo con Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, en el programa de la tarde.

En este contexto, el cantante detalló cómo atravesó el impacto del diagnóstico, su decisión de hacerlo público antes de contárselo incluso a su familia, y el poderoso efecto que su testimonio tuvo en cientos de personas que viven en silencio con la misma condición.

“Me sentía en mi mejor momento de vida. Solo fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos el de VIH. Todo me salió bien, pero me dieron la noticia. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y ella está bien porque siempre nos cuidamos”, relató con honestidad en el video que se volvió viral al instante. La revelación no solo sorprendió a sus fanáticos: su propia familia se enteró a través del video.

El testimonio de "El Villano" impulsó a cientos a realizarse análisis de VIH y reflexionar sobre su salud

Müller contó que lo pensó durante varios días antes de grabar el mensaje. “Si le contaba a mi familia o amigos, me iban a decir que me lo guarde, que siga con mi vida normal. Pero sabía que tenía que hacerlo, también por las chicas que pudieron haber estado conmigo. No sé quién me transmitió el virus, y eso me llevó a querer contarlo como corresponde”, explicó.

Consultado sobre las primeras emociones tras el diagnóstico, confesó: “Lo primero que sentí fue muerte. Sentí que se me caía el mundo. Me vino una decepción enorme por mí mismo y mucha culpa”. Pero también aclaró que fue allí cuando decidió que no se quedaría con los brazos cruzados: “No podía guardarme esto. Quería que quien vea el video tomara conciencia, que si tienen dudas se analicen, como lo hicieron amigos míos después de verlo”.

Jonathan relató cómo su transformación comenzó tras años de excesos y una vida desconectada

El impacto de su testimonio fue inmediato. “Mi celular explotó. Recibí mensajes de colegas, amigos, personas que no se animaban a decirle a sus padres que eran VIH positivos y gracias a mi video pudieron hacerlo. Personas que estaban en riesgo y se fueron a analizar. Otros que se enteraron que también tenían sífilis. Fue un tsunami emocional”, reveló el artista.

Entre los testimonios que recibió hubo uno que lo marcó especialmente: “Un chico me dijo que pensaba en suicidarse porque no podía vivir con eso. Y después de escucharme, decidió contarlo y empezar tratamiento. Ahí entendí que no solo estaba contando mi historia: me convertí en el mensaje”.

La revelación de su diagnóstico sorprendió incluso a su familia, que se enteró por el video viral (Video: Instagram)

En la entrevista, Jonathan Müller también reflexionó sobre su juventud marcada por excesos. “Viví muchas noches de alcohol, drogas, sexo sin cuidado. Me despertaba al otro día sin recordar nada. No tenía registro de lo que hacía”, reconoció. Su consumo de sustancias comenzó desde muy joven: “A los 13 años ya tomaba alcohol. Era el patito feo en Córdoba, y cuando vine a Buenos Aires todas las chicas querían estar conmigo. Me sentía poderoso y buscaba pertenecer”.

También habló de una adicción al sexo que empezó en la infancia. Reveló que a los cinco años fue expuesto a pornografía por un tío y que eso marcó su desarrollo. “Jugaba a tener sexo desde muy chico. Eso me generó una necesidad constante de estar con mujeres, era como un número, una competencia”, explicó.

Más adelante, cuando comenzó a frecuentar la música electrónica, se intensificó el consumo: “En ese ambiente hay éxtasis, ketamina, tusi, cristal. Todo eso era parte del combo. También empecé a usar anabólicos para tener el cuerpo de los otros. Me pinchaba dos veces por semana. Vivía una vida de mentira”.

El impacto de su mensaje ayudó a personas en riesgo a buscar tratamiento y apoyo emocional

A los 30 años, Müller empezó un camino de transformación. “Me cansé de mentirme, de aparentar. Me conecté con Dios, y eso me dio paz. Empecé terapia con mi psicóloga, Vanina, y trabajé mucho en mí”. Su acercamiento espiritual fue clave. Asistió a una mastermind dirigida por Fer Leiva, un coach que también es VIH positivo: “Me ayudó a entender que esto no es una enfermedad sino un virus, y que con tratamiento se puede tener una vida normal”.

La confirmación de su diagnóstico llegó después de meses de malestar físico. “Me dolía la panza, estaba flaco. Mi abuela me dijo que parecía que me estaba por morir. Fui al médico y me mandaron todos los análisis. Entre ellos, el de VIH. Cuando llegó el resultado, supe que era el momento de decir la verdad”.

El Villano ahora usa su voz para generar conciencia, acompañado por la Fundación Huésped

Decidido a vivir de forma más auténtica, El Villano puso en pausa su carrera musical: “No conecto con la noche. Aunque ese sea mi trabajo, no empatizo más con ese ambiente. No por culpa del equipo de trabajo, sino porque mi cabeza cambió. En marzo decidí que abril era para mí. Me tomé ese mes para enfocarme en mi salud y mi bienestar”.

Cerrando la entrevista, explicó el origen de su nombre artístico: “El Villano nació de una idea. Escuchaba entrevistas sobre películas de superhéroes donde decían que no hay historia sin villano. Pensé: si alguien conquista el mundo siendo el villano, voy a ser el primero. Después salió ‘Mi villano favorito’ y sentí que tenía una misión”.

Hoy, su misión es otra: “Transmitir este mensaje con respeto. Por eso hablé con Fundación Huésped, para informarme bien. Ya no soy el de antes. Nunca estuve tan lúcido, tan sano, tan conectado conmigo mismo”.

El cantante detalló cómo atravesó el impacto del diagnóstico y su decisión de hacerlo público antes de contárselo incluso a su familia (Santiago Saferstein)

