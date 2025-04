Se conoció la nueva estrategia judicial para la revinculación de Mauro Icardi y sus dos hijas

Se conocieron los nuevos detalles para la revinculación de Mauro Icardi y sus dos hijas (Video: América TV/DDM)

Tras semanas de batalla legal, Mauro Icardi tuvo la oportunidad de revincularse con sus dos hijas el día sábado por la tarde. Allí las espero con inflables y el detalle que desató el enojo de Wanda Nara y de la Justicia, la presencia de la China Suárez junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. A raíz de esto se puso en pausa el proceso y al aire de DDM (América TV) dieron los detalles del nuevo plan.

Por lo sucedido el sábado el Ministerio Público Tutelar adoptó una nueva estrategia procesal vinculada a las hijas de la pareja. Tal como reveló el periodista Martín Candalaft durante el programa DDM, la medida se orienta a que las menores relaten ante especialistas lo ocurrido durante el fin de semana, en un evento que fue definido en el ciclo como “la famosa fiesta de los inflables”.

La novedad fue presentada como un acontecimiento en curso: “En estos minutos, en estos segundos se está moviendo la causa Wanda Icardi”, afirmó Candalaft, quien subrayó el carácter urgente y activo de la situación. Esta estrategia implica que las niñas sean escuchadas por profesionales designados por el organismo, en un contexto privado y resguardado. Así lo destacó el panelista al decir: “Escucharlas a ellas”, una frase luego reiterada por el conductor como centro de la medida.

Esta intervención se produce luego de la frustrada comparecencia prevista para el martes anterior, una ausencia que Wanda Nara justificó al asegurar que sus hijas estaban emocionalmente afectadas. Según relató Tatiana Schapiro la razón de la ausencia fue: “Wanda dijo que estaban afligidas y que por eso no las llevó”.

Una de las decisiones más llamativas adoptadas por el Ministerio Público Tutelar en esta nueva etapa del expediente es la modalidad de comunicación de la fecha en la que las hijas de Wanda Nara deberán presentarse a declarar ante los especialistas. Según reveló Martín: “El Ministerio Público Tutelar está convocando nuevamente a Wanda Nara a que lleve a sus hijas a contar lo que pasó el sábado. Pero… atención con esto, con un condimento, un agregado: no van a decir la fecha, sino que la fecha la van a arreglar solamente entre el Ministerio Público Tutelar y Wanda Nara para que no se filtren a los medios”.

Icardi iba a ver a sus hijas sin la presencia de los psicólogos y peritos del Ministerio Público Tutelar

Este mecanismo, que excluye a la otra parte del conocimiento previo de la cita, generó de inmediato una consulta al aire sobre su validez legal. Candalaf preguntó si era procedente acordar una fecha sin notificar a todas las partes del proceso. La respuesta vino de Mauricio D’Alessandro, presente en el panel, que sostuvo: “Mientras no se afecte el principio de bilateralidad del proceso, se puede”.

En la práctica, esta decisión busca garantizar la confidencialidad del encuentro entre las menores y los equipos técnicos. Según lo detallado por Candalaf, “la fecha no se va a saber, solamente la va a saber la madre para poder llevárselas”. La medida intenta preservar la intimidad del proceso judicial y evitar interferencias mediáticas que podrían impactar en el bienestar de las niñas. Sobre la ausencia de las pequeñas en la cita del martes en el organismo público dijeron: “Del lado de Wanda Nara, dicen que no tenían que ir ayer martes. Pero la contraparte dice que no”.

Este contrapunto se centra en la existencia —o no— de una obligación efectiva de asistencia en esa fecha. Según describió la abogada Elba Marcovecchio, quien forma parte del equipo de Icardi, “todos te dicen ‘no estaban las pericias de Mauro’. La pericia de Mauro es esta”, en referencia a lo que consta en el expediente. Y añadió que “te dicen, tenían que ir a un acto. Y el acto no, porque la fecha y el horario se organizó cuando Mauro estaba”.

Marcovecchio también introdujo un argumento relacionado con el involucramiento de Icardi en la vida cotidiana de sus hijas, como respuesta indirecta a las críticas sobre su rol como padre: “Mauro ha ido a muchísimas actividades de las niñas y te recalco: durante dos años, Mauro estuvo al exclusivo cuidado de las nenas. En Turquía iba a todas las actividades mientras también jugaba y ganaba la Copa de Turquía con el Galatasaray y jugaba la Champions League”. Esta intervención apuntó a subrayar que, pese a sus compromisos deportivos, Icardi habría cumplido con funciones parentales activas.