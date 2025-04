Yanina Latorre mostró más resultados de las pericias psiquiátricas de Wanda Nara y Mauro Icardi: qué dice el informe

Pericia Psiquiátrica De Wanda Nara

Durante la emisión del ciclo SQP (América) del martes por la noche, Yanina Latorre sorprendió a la audiencia al leer al aire más detalles de las pericias psiquiátricas completas realizadas a fines de 2024 a Wanda Nara y Mauro Icardi, en el marco de un expediente judicial cuya exposición pública creció en intensidad con el correr de los meses. Lo hizo luego de que la propia Nara afirmara el lunes en una entrevista con LAM (América) que las pericias correspondientes a su expareja habían desaparecido del expediente. “El expediente está incompleto, faltan las pericias de él”, había advertido la empresaria. En respuesta, y con los documentos en mano, Latorre leyó en su programa fragmentos extensos de ambas evaluaciones realizadas en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

Según los informes relatados por la conductora, Wanda Nara participó de dos encuentros presenciales para su evaluación psiquiátrica. El primero se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2024 a las 12 del mediodía, y el segundo el 9 de diciembre a las 11 de la mañana. En esas instancias, se procedió a realizar una evaluación interdisciplinaria en la que la empresaria detalló la conformación de su núcleo familiar, tanto el propio como el de sus hijos. Además, informó que en ese momento se encontraba en pareja con Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

Durante las entrevistas, Nara explicó que la crisis con Mauro Icardi se inició en 2021, y que a lo largo de los tres años posteriores no lograron recomponer el vínculo matrimonial. Atribuyó esa ruptura a una infidelidad del futbolista ocurrida en París, vinculada con la actriz China Suárez. “Yo me quise separar muchas veces y él no me dejaba”, expresó Nara ante los profesionales que la entrevistaron. Añadió que Icardi le escondía el pasaporte para evitar que pudiera regresar a Argentina, y que adoptaba actitudes celosas y agresivas, incluyendo amenazas y descalificaciones. Según consta en la pericia, Wanda también denunció que Icardi la amenazaba con “difundir material íntimo de la pareja” si decidía separarse de él.

Pericia Psiquiátrica De Mauro Icardi

El informe elaborado por los profesionales indicó que Nara “arribó aseada, bien vestida acorde a la época estacional del año, tranquila, vigil y colaborativa”. Durante el proceso evaluativo, “manifestó un alto nivel de angustia” y se registró en ella una “limitación para valorar el impacto que el conflicto judicial con su expareja y la mediatización del mismo genera en la subjetividad de sus hijas”.

En paralelo, las pericias de Mauro Icardi, que según la declaración pública de Wanda habían desaparecido del expediente, también se realizaron en dos sesiones. La primera tuvo lugar el 29 de noviembre de 2024 a las 9.30 y la segunda el 17 de diciembre a las 9. Durante la primera de estas citas, Latorre señaló que el jugador habría ido acompañado por la China Suárez, aunque para entonces su relación no había sido blanqueada públicamente. En el espacio de evaluación, Icardi ofreció información sobre su historia personal y familiar. Confirmó que no se encontraba en pareja en ese momento. Contó que conoció a Wanda en Génova en 2012, y que un año más tarde iniciaron su relación sentimental, dato que coincide con lo relatado por Nara. Se describió a sí mismo como “un padre presente”, tanto con sus hijos como con los hijos de su expareja. Reafirmó que la relación se deterioró en 2021 tras una infidelidad suya, y que no lograron recomponer el vínculo desde entonces.

Los informes periciales consignaron que Icardi se presentó “tranquilo, vigil y aseado, vestido acorde para la época estacional del año”. En las entrevistas logró “describir la singularidad de cada una de sus hijas, sus gustos y sus preferencias”, aunque se detectó en él “una dificultad para valorar la afectación y exposición de sus hijas en el marco del conflicto familiar”. Esa observación coincidió con lo registrado en la evaluación de Wanda Nara.

Tanto Nara como Icardi coincidieron en identificar el año 2021 como el momento en que se produjo la fractura definitiva de su vínculo. También concordaron en atribuir la causa inicial de ese conflicto a una infidelidad del futbolista. En los dos casos, los informes profesionales dejaron constancia de una marcada dificultad para dimensionar el impacto emocional y psicológico que el enfrentamiento judicial y su posterior mediatización causaron en sus hijas, eje que ahora aparece como una de las preocupaciones centrales para los profesionales que intervienen en la causa.