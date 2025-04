Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi en su llegada de Brasil: “Mis hijas están muy angustiadas”

Wanda Nara denuncia que Mauro Icardi incumplió órdenes judiciales durante encuentro con sus hijas (Video: LAM, América)

Si bien Mauro Icardi había logrado revincularse con sus hijas en dos oportunidades dentro del Ministerio Público Tutelar, este sábado pudo recibirlas en la casa de La Isla de Nordelta que comparte con la China Suárez. Pero lejos de cumplir con las condiciones impuestas, el futbolista habría desobedecido la orden judicial que le prohibía estar acompañado por su actual pareja durante el encuentro con sus niñas. En LAM Wanda Nara dio una extensa entrevista en donde manifestó su enojo.

La conductora, que se encontraba en un compromiso laboral en Brasil, apenas vio el revuelo mediático, decidió comprar su boleto de vuelta al país para estar con sus hijas. En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por el móvil del ciclo de Ángel de Brito y lanzó fuertes frases.

“La verdad que me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo... Ellas dejaban su actividad que tienen los días martes. Siento que fue una pérdida de tiempo”, comenzó diciendo.

"Mis hijas tenían una ilusión que no fue como lo soñaron", afirmó Wanda Nara tras revinculación fallida

“Me lastima mucho que se haya arruinado todo el trabajo de tanta gente, la ilusión de mis hijas, la mía porque me vieron ir el sábado”, relató la empresaria. “La verdad que me duele un montón. Me toca ahora contener a mis hijas. Sé que están muy mal, sé que están muy angustiadas”, manifestó, con lentes de sol y gorra en el aeropuerto.

Sobre sus hijas, la conductora de Masterchef reveló: “Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían una ilusión, planes que hicieron con la persona que las acompañaba en esta revinculación. Y nada fue como lo soñaron ni como lo planearon”.

Las menores no son las únicas con ganas de ver a su padre, sino que los hijos que ella tuvo con Max López también tienen la intención de visitarlo y pasar tiempo juntos. “Ellas se mueren por estar con su papá, lo quieren ver. También mis hijos varones quieren hacerlo. Entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas. Les agradezco a mis amigos que los estuvieron acompañando estos días”, dijo.

"Yo priorizo a mis hijos", aseguró Wanda Nara tras las críticas por asumir compromisos laborales

Según trascendió en el parte judicial, a aquella reunión organizada por el futbolista del Galatasaray habrían asistido unos 15 invitados. Allí se remarcó que las menores no estaban emocionalmente preparadas para compartir el momento con terceros ajenos al vínculo, y que la situación vivida podría haber afectado gravemente su experiencia.

Sobre esto, la empresaria arremetió contra su expareja: “Creo que si el papá hace tantos meses que no ve a sus hijas, hubiera estado bueno que que priorice realmente esta revinculación, sobre todo por el esfuerzo que que hicieron todos los profesionales”.

Esta no fue la única falencia que habría tenido el delantero. “Mis hijas siempre expusieron las ganas de que el papá, por ejemplo, las vaya a ver a actividades. Tuvieron dos actos y yo me fui tranquila pensando que que él podía asistir y fue una angustia enorme para mí recibir las fotos de parte de las mamás de la escuela y del mismo colegio donde ninguno de los dos papás estaba. Yo priorizo a mis hijos. Si yo hubiera sabido que esto pasaba, no hubiera tomado este compromiso laboral”.

Icardi habría organizado una reunión con 15 invitados pese a las condiciones de exclusividad (Instagram)

“Yo tengo un video de mi hija más chiquita ese día a la mañana. Me estaba yendo a grabar y me llegó un video donde me muestra su ropa, su look y la remera que había elegido para darle una sorpresa. La sorpresa se la llevó ella, porque el papá nunca llegó a verla”, se lamentó.

Tras los rumores que circulan sobre un supuesto fin de la revinculación entre Icardi y sus hijas, la conductora declaró: “Yo me puedo bancar una multa, cosas económicas, pero si la consecuencia puede llegar a ser que se corte la revinculación con mis hijos, estamos hablando de que no hay otra consecuencia más grave para un papá o una mamá. Entonces me parece que esas cosas hay que respetarlas a rajatabla y sobre todo, no jugar con la ilusión de menores”.

“Hubo tanta gente. Podrían haber estado sus propios abuelos, sus propios amigos, sus propios primos y sin embargo decidieron que sea un encuentro a solas con su papá, que no pudo ser”, apuntó, en alusión a las personas que habrían sido parte de la reunión, la mayoría de ellos familiares y amigos de la China Suárez.

“Yo pedí un montón en la Justicia, además de que se piden los alimentos hace seis meses y no se cumplen. Pedí una revinculación para mis hijos, que no la podemos lograr. Yo pedí que por favor las abogadas de la otra parte dejen de amenazar, dejen de decir públicamente que estas nenas se van a ir a Turquía a vivir”, exigió.