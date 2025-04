Mauro Icardi habría incumplido con la Justicia al reencontrarse con sus hijas en su casa con la China Suárez: el video

Pese a las indicaciones del Ministerio Público Tutelar, Mauro Icardi disfrutó de la compañía de sus hijas y contó con la presencia de su pareja en su casa de Nordelta (Video: Instagram/@facuventura7)

La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos cargados de tensión, y este fin de semana estalló un nuevo escándalo. Si bien el futbolista había logrado revincularse con sus hijas en dos oportunidades dentro del Ministerio Público Tutelar, este sábado pudo recibirlas en la casa de La Isla de Nordelta que comparte con la China Suárez. Pero lejos de cumplir con las condiciones impuestas, Mauro habría desobedecido la orden judicial que le prohibía estar acompañado por su actual pareja durante el encuentro con sus niñas.

Según informó Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram, las niñas pasaron el día con Icardi y también con la China, algo que no estaba permitido. “Adivinen con quién pasaron el día las hijas de Wanda ayer... Con Mauriño y...”, escribió primero, para luego confirmar: “Sí, la nipona estuvo todo el día con sus hijos y las niñas de Wanda en la casa de los sueños”.

La situación generó un fuerte malestar. Según lo que explicó Yanina, el Ministerio Tutelar había autorizado la visita bajo la condición de que el padre estuviera solo con las menores, sin la presencia de la China ni de la niñera Silvia, a quien Wanda había pedido en reiteradas veces que se mantuviera lejos de sus hijas. Durante la jornada, incluso se realizó una videollamada de control por parte de la psicóloga que sigue el caso, pero Mauro nunca habría aclarado que la actriz estaba en la casa.

Yanina volvió a volcar los detalles del Wandagate a sus historias

El escenario fue descripto como un verdadero “parque de diversiones” por parte de la periodista: inflables, actividades y paseos en carrito de golf por el barrio privado, donde todos los vecinos pudieron ver a Icardi, la China y las niñas. “Gente rica y al p…”, ironizó Latorre. Además, aseguró que existen fotos y videos que documentan la jornada, en la que los hijos de la actriz también participaron del encuentro. Esto quedó comprobado luego de que Facundo Ventura compartiera un clip donde se pudo apreciar al deportista junto a una de sus hijas y a la actriz jugando al voley en el patio frente a un inflable enorme.

Según las versiones que circularon, la actitud de Icardi tendría consecuencias inmediatas: la entrevista que el futbolista tenía programada para este martes podría ser suspendida. Y, en paralelo, el enojo de su expareja y madre de las nenas no tardó en estallar. “Wandu está que trina”, lanzó la presentadora de Sálvese Quien Pueda (América), dejando en claro que la empresaria no piensa dejar pasar el episodio.

La periodista contó que Icardi habría desobedecido todas las condiciones que impuso el Ministerio Público Tutelar

Según Latorre, habría pruebas de la presencia de la actriz en el encuentro entre Mauro y sus hijas

En paralelo a la información de Latorre, Ángel de Brito también aportó detalles a través de sus historias de Instagram. “¿Se suspende la revinculación por no cumplir con el Ministerio?”, preguntó luego de contar que el delantero del Galatasaray se había ausentado de una actividad escolar donde una de las menores intentó sorprender a su padre con una remera con su rostro. Y confirmó: “Tanto Icardi como la China serán querellados penalmente por Wanda Nara”. Además, el conductor relató que durante la tarde “aparecieron dos paparazzis en canoa para retratar el encuentro”. Según expuso, el futbolista se habría enojado porque no quería que se publicara nada, pero “él y la China grabaron y sacaron toda la tarde fotos con sus hijos y todos los presentes”, dejando constancia de la jornada en imágenes que luego circularon entre varios allegados.

Sosteniendo esa línea, el conductor fue contundente: “El martes, las nenas serán evaluadas nuevamente en el Ministerio”. Y agregó: “Los del Ministerio no pueden creer la actitud del padre, que en el primer encuentro en su casa incumple lo acordado”, exponiéndolo a “multas, causa penal y lo peor: que se interrumpa el encuentro con sus hijas que les costó cuatro meses conseguir”.

Ángel también dio a conocer información sobre el encuentro del deportista y las nenas

Los detalles del encuentro entre el deportista y sus hijas: desde los inflables en su hogar hasta las fotos que habrían pactado con unos paparazzis

Según contó, los hijos de Benjamín Vicuña le dicen “papá” a Mauro y, durante la visita, les habrían dicho a las hijas de Wanda Nara: “¿Por qué no se quedan a vivir acá, si todos los días jugamos así, con inflables, parque y miles de juguetes?”. Además, reveló que las niñas fueron llevadas hasta la puerta del departamento de Wanda por Mauro, la exCasi Ángeles y el peluquero, algo que quedó “todo grabado” y será aportado como prueba. Asimismo, de Brito también indicó que aprovecharon que Wanda estaba en Brasil para “caga... de risa” de la situación. Pero esto no quedó solo en el testimonio de los presentes, sino que una amiga de la empresaria y su asistente fueron quienes recibieron a las nenas al regreso, y todo quedó registrado por fotos, videos y cámaras de seguridad, material que ya fue puesto a disposición de la Justicia.

Cabe mencionar que previamente, en las últimas horas, Teleshow pudo reconstruir cómo fue el encuentro desde la mirada oficial. Las nenas llegaron alrededor del mediodía al barrio La Isla, y en el amplio jardín de la casa de Icardi, a orillas de la laguna, las esperaba un castillo inflable con un enorme tobogán, dispuesto especialmente para recibirlas. Según se detalló al aire de LAM (América TV), el encuentro fue autorizado por el Juzgado Civil 106, que impuso seis condiciones estrictas que el futbolista debía cumplir para que las visitas pudieran desarrollarse.

Entre esas reglas, se estableció que Icardi debía estar solo durante la jornada, sin la presencia de su pareja ni de la niñera Silvia, para que las niñas pudieran disfrutar libremente de la casa y de la decoración de sus habitaciones, como habían soñado. La segunda condición especificaba que el traslado de las menores debía realizarlo una persona designada por la empresaria, ya que había solicitado una restricción perimetral de 500 metros hacia su expareja, lo que le impedía realizar ella misma el traslado. Según explicó Pepe Ochoa en el programa, el entorno de Wanda aún no había definido quién asumiría esa tarea, ya que Nora Colosimo se encuentra en Italia y Zaira Nara está de viaje en Colombia.

Según de Brito, las pequeñas fueron llevadas al departamento de Wanda por su padre, la actriz y su peluquero (Instagram)

Así, el esperado reencuentro entre Icardi y sus hijas, que debía ser un paso hacia una nueva etapa familiar, terminó transformándose en un nuevo foco de conflicto que amenaza con recrudecer aún más la guerra judicial y mediática entre todas las partes.