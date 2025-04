Luisana Lopilato se sinceró sobre los celos en su matrimonio con Michael Bublé: “Me gusta estar presente” (Agarrate Catalina, La Once Diez/ Radio de la Ciudad)

Luisana Lopilato llegó a la Argentina para promocionar Mensaje en una botella, su última película con dirección de Gabriel Nesci. En diálogo con Catalina Dlugi, la actriz se refirió al apoyo mutuo que mantienen con Michael Bublé en sus carreras profesionales y habló de los celos y cómo es estar casada con un cantante que provoca pasiones alrededor de todo el mundo.

“Mi marido me apoyó un montón en la carrera”, dijo Luisana con claridad. “Nunca está como, viste, ‘no, no hagas esto’. Siempre me ayuda y buscamos la manera de hacerlo juntos como familia”, resaltó, en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad) acerca de cómo Bublé juega un papel fundamental no solo en su vida personal, sino también en el trabajo.

Además, la actriz subrayó que el apoyo de su marido es esencial para que ella pueda continuar trabajando a pesar de las demandas de ser madre y esposa. “Él no quiso que yo deje de trabajar, y yo nunca quise dejar de trabajar tampoco”, comentó. Este entendimiento mutuo sobre la importancia de sus respectivas carreras les ha permitido construir una vida en común que prioriza tanto la familia como la profesionalidad de cada uno. “Cuando me llega un proyecto que me gusta, lo hablamos, me dice: ‘Mirá, voy a hacer esto, tengo ganas de hacerlo, ¿cómo lo hacemos?‘“, relató.

Michael Bublé y Luisana Lopilato en la 54ª edición anual de los Premios Juno, presentados por la Academia Canadiense de Artes y Ciencias de la Grabación en marzo de este año (REUTERS/Chris Helgren)

La organización es clave en su vida, y Luisana lo tiene claro. “Yo ya sé los proyectos que voy a hacer en 2026”, dijo con una sonrisa, refiriéndose a cómo tiene todo su calendario profesional organizado hasta el año próximo. Aunque su vida está fuertemente anclada en Canadá, el trabajo en Argentina sigue siendo una prioridad. “Cuando me llega un proyecto, lo leo, me gusta, quiero hacerlo. Y después se encuentra la manera”, explicó.

“Nos conocimos los dos siendo artistas, viajando y cuando armamos nuestro proyecto de vida, no dejamos de pensar en un futuro, aceptamos esto y nos adaptamos”, reconoció en diálogo con el ciclo radial. En ese momento, la conductora indagó en la cantidad de fanáticos que tiene Bublé en el mundo.

“A sus fanáticas las tengo muy cortitas”, bromeó. “Estoy ahí. Me gusta estar presente. Hay que estar. Es importante estarlo porque mi marido es muy hot”, comentó. “Lo vi cantando en un programa en Estados Unidos con un cierre en el pantalón”, acotó Catalina. “Hay que hacer esas cosas. No lo puedo dejar solo”, continuó el chiste para después sincerarse. “Él es cero celoso, y yo soy un poquito más como ‘ojo, acá estoy yo, tranquilos’”, comentó.

Luisana es madre de Noah (11), Elías (9), Vida (6) y Cielo (2). “Soy la mamá pesada”, dijo entre risas. “Yo me voy, pero quiero saber lo que comen, lo que dejaron de comer. Soy la mamá muy pesada”, enfatizó. “Si fueron a una clase, habló con el maestro y le pregunto cómo lo viste. ‘¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo bien o lo hizo bien?’”, comentó.

Sin embargo, también hay momentos en los que Luisana muestra una faceta sensible. “Soy la típica que empieza en jardín y lloro a esa altura”, confesó, refiriéndose a esos momentos de transición en la vida de sus hijos, como cuando ingresan a la escuela. La actriz añadió, entre risas, que siempre es la única madre que no puede evitar las lágrimas. “Lloré cuando Elías entró al jardín, lloré cuando Vida entró... y ahora me falta la más chiquitita, que me toca este año”, expresó, mostrando lo importante que son para ella estos hitos en el desarrollo de sus hijos.

La actriz compartió con entusiasmo el talento musical de sus hijos, quienes parecen estar siguiendo una línea creativa similar a la de su padre. “Los dos son músicos”, dijo Luisana, refiriéndose a sus hijos mayores. “Tocan el piano, componen, escriben canciones. Tienen una banda entre ellos”, compartió, orgullosa.