La declaración de amor de Alex Caniggia a Melody Luz luego de su separación: “Quería que fuera ella y nadie más”

Alex Caniggia sigue transitando el duelo por su separación de Melody Luz

Después de tres años de relación, y con una hija en común, Alex Caniggia y Melody Luz pusieron punto final a su noviazgo. Desde entonces, cada uno buscó la forma de dar vuelta la página y afrontar esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, el mediático parece el más dolido por la situación y por eso, este sábado, publicó emotivos mensajes dedicados a su expareja.

La emotiva publicación de Alex Caniggia luego de su separación de Melody Luz (Instagram)

En modo reflexivo, el hijo de Claudio Paul Caniggia compartió en sus storys de Instagram una dedicatoria de amor en relación a las etapas de una relación. “La primera es en la que todo es color de rosa, todo es palabras bonitas y todo va bien”, comenzó diciendo ante sus más de tres millones de seguidores en la plataforma.

Alex Caniggia se refirió a la segunda etapa de una relación (Instagram)

Luego, Alex detalló la etapa en la que parecería encontrarse actualmente: “La segunda es cuando empiezas a conocer las imperfecciones de la persona y empiezan las peleas sin sentido. Esta etapa es la más difícil ya que no siempre están dispuestos a arreglar las cosas y por eso muchos renuncian”.

En relación a la última etapa, el influencer se refirió a una posible reconciliación con su expareja: “Y la tercera es cuando de verdad te enamoras y ves sus imperfecciones perfectas. Saben arreglar los problemas sin necesidad de gritos, palabras hirientes y es cuando aprendes a amar de verdad”.

Alex Caniggia hizo referencia a su noviazgo con Melody Luz (Instagram)

Y si bien los posteos parecían reflejar el dolor que actualmente siente Caniggia por el fin de su relación, la última publicación fue la que más sorprendió a sus seguidores y dio cuenta de sus verdaderos sentimientos por Luz, la madre de su hija: “Si me preguntan por ella, te diría que no pudimos estar juntos y cambiaría de tema. Pero si me agarrás un poco sensible, te diría que de verdad quería estar con ella, quería que fuera ella y nadie más, que ella fue la única que hizo que estuviera dispuesto a enamorarme y que logró que me enamorara de sus ojos, nariz, su pelo, cada parte de ella, de cómo se emocionaba al contarme algo que le gustaba”.

Te diría que la extraño, que extraño su manera de hablar, te diría que después de todo la seguiré teniendo en mi corazón. Con la esperanza de que algún día podamos estar juntos como queríamos.

Alex Caniggia publicó un sentido mensaje de amor con una indirecta a Melody Luz (Instagram)

Mientras Alex escribía y mostraba sus sentimientos públicamente, Luz buscaba sanar la situación a su forma. “Yendo a Jujuy con mis polainas de Jujuy a puro latinaje de Cazzu. ¿Qué más puedo pedir?“, escribió la joven en sus stories de Instagram junto a postales de su viaje en avión. En el resto de sus publicaciones, la joven subió más imágenes de su visita al norte del país, incluyendo una foto grupal con alumnas de una escuela de danza.

Días atrás, la bailarina había publicado un mensaje respecto a su separación. “Con Alex (Caniggia) estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero que sepan entender”.

Al poco tiempo, un mensaje de la joven al mediático sorprendió a sus seguidores, más aún cuando ella elogió su desempeño como padre. “Paternar es lo que mejor te sale en este mundo. Que suerte tiene Vene de ser tu hija, me deja tranquila saber que amor de tu parte nunca le va a faltar”, escribió Luz junto a una imagen de Caniggia abrazando a su hija. En la foto podía verse al mediático con camisa azul, pantalón de vestir gris y lentes oscuros con su bebé en su regazo. Por último, la bailarina agregó un emoji de un abrazo y un signo de infinito, simbolizando que el amor de su ex durará por siempre.