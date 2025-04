Era el favorito de Neymar y los escándalos casi arruinan su carrera: quién es el músico brasileño que graba con Wanda Nara

Quién es el polémico cantante brasilero con el que Wanda Nara lanzará un tema (Video: Instagram)

El día jueves por la noche, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un viaje a Brasil, a la ciudad de San Pablo, con el objetivo de hacer una colaboración con un artista local y grabar el videoclip de la canción. Durante varias horas mantuvo el misterio en sus redes acerca de quién fue el elegido para acompañarla en esta nueva aventura musical, pero finalmente, por medio de una historia, reveló que se trata de MC Binn.

El hombre de 31 años y, al igual que la argentina, no es ajeno a la polémica. Nació bajo el nombre de Jefferson Cristian dos Santos de Lima, comenzó su carrera musical, en el género funk ostentação, en el año 2013. El éxito no lo alcanzó hasta el año siguiente, cuando lanzó un tema llamado "Bin Laden Não Morreu”, composición que habla del atentado a las Torres Gemelas en el año 2001 y que se sumaba a la teoría conspirativa de que el terrorista y líder de Al-Qaeda no estaba realmente muerto. Esta polémica letra le dio su primer nombre artístico, más polémico aún: MC Bin Laden.

Poco a poco fue haciendo su camino en su país natal hasta que un concierto le abrió las fronteras. En el año 2016, el dúo Jack Ü, conformado por Skrillex y Diplo, lo invitó durante la edición brasileña de Lollapalooza a cantar el tema que lo catapultó a la fama a nivel internacional: “Tá Tranquilo, Tá Favorável”.

MC Binn junto a Wanda y Negro Dub, el productor musical de Nara

Como suele pasar hoy en día, este lanzamiento estuvo acompañado por una coreografía que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, y llegó a oídos del crack Neymar, quien decidió adoptarlo para celebrar algunos de sus goles. Ante la notoriedad que ganó a nivel mundial, lo invitaron a formar parte de un programa en Estados Unidos, aunque no logró viajar, ya que el consulado estadounidense le negó la visa para ingresar al país debido a su nombre artístico.

La polémica no termina en su nombre, sino que declaraciones y una investigación policial se sumaron a esto. El cantante de funk dio un show en una discoteca de Porto Alegre en el año 2014 y a la hora de publicitarlo en sus redes lo hizo con un mensaje a favor de las armas de fuego y las drogas. La noche de la presentación las cosas no salieron como debían y la tragedia no tardó en llegar: dos hombres armados se presentaron en el boliche, redujeron a los guardias de seguridad de la puerta y dieron inicio a un tiroteo que dejó el saldo de un muerto y 16 personas heridas.

Otro hecho que generó controversia fue cuando su equipo de management vendió dos shows en el mismo horario, por lo que uno de ellos se retrasó varias horas y no había público para cuando llegaron. A pesar de esto, los productores insistieron en cobrar el monto prometido por el show. Finalmente, fue investigado por el Ministerio Público de São Paulo en una causa que trataba sobre el alto contenido erótico y atractivo sexual en las canciones y las coreografías de niños y adolescentes.

En al año 2024 cambió su nombre artístico de MC Bin Laden a MC Binn

Al ver que estos problemas se presentaban cada vez con mayor frecuencia y gravedad, decidió darle un cambio a su vida. Abrazó la fe evangélica y amagó con unirse a un partido político y postularse como concejal de la ciudad, aunque al día siguiente de anunciarlo contó que se trataba tan solo de una broma.

El cambio radical llegó en el 2024. Ingresó a la casa de Gran Hermano Brasil en la vigesimocuarta temporada, estuvo 88 días en el grupo de los famosos, y luego de su eliminación fue cuando decidió cambiar su nombre artístico de MC Bin Laden a MC Binn, con la intención de alejar todo tipo de afiliación con el terrorista saudí.

Mc Binn junto a Neymar, durante la presentación del crack en su regreso al Santos

En este contexto, la vuelta de Neymar al Santos resignificó aquella relación entre el joven artista y el ídolo. El adolescente que veía los partidos en conexiones ilegales de televisión ahora estaba en el estadio de Vila Belmiro, como uno de los artistas que participaron de la colosal presentación: “Es un sueño poder contemplar la vuelta de Neymar. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, destacó antes de su show en el que aseguró cumplir “el sueño de su padre”.

Mc Binn parece haberle dado un vuelco a su carrera y tiene con qué. En paralelo a estos incidentes policiales y un perfil mediático y provocador, MC Binn puede contar con orgullo de una interesante producción discográfica que cuenta con colaboraciones con reconocidos artistas, como el español C. Tangana y Gorillaz, la banda virtual británica comandada por Damon Albarn. Ahora se prepara para grabar con Wanda Nara: otro perfil, claro está, pero un atajo mediático indudable para acercar su música a la Argentina.