Wanda Nara viajó a Brasil para filmar un videoclip: qué dijo del misterioso anillo que se llevó todas las miradas

Wanda Nara volvió a usar el anillo de casada (Video: Instagram)

Wanda Nara hace meses que se encuentra en el ojo de la tormenta por su separación con Mauro Icardi y la batalla legal que vino con ella. Desde que anunciaron definitivamente esta noticia, las redes sociales de ambos se volvieron el campo de una guerra silenciosa, plagada de indirectas, señales y respuestas a declaraciones. Sin embargo, en los últimos días algo habría cambiado en Wanda a juzgar por uno de sus accesorios.

La noche del martes, Nara fue parte de un desfile en la calle Corrientes, antes de ingresar al teatro Broadway, habló con LAM (América TV) acerca de una posible reconciliación con el padre de sus dos hijas. Dos días pasaron y estas palabras fueron acompañadas por un contundente gesto de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Durante muchos años dos anillos fueron parte de su ajuar. 12 años atrás, Icardi le propuso matrimonio con un anillo de una reconocida marca italiana de joyas y a lo largo de la relación le hizo regalos de esta índole, marcando así su historia de amor. Uno de ellos es una sencilla banda con diamantes y el segundo es un anillo de compromiso con una gran piedra en el centro, ambos son de la misma colección y hacen juego a la perfección.

Luego de la supuesta infidelidad del delantero del Galatasaray en la ciudad de París con la China Suárez, ambas piezas de joyería desaparecieron de la mano de Wanda, a pesar de la reconciliación y las idas y vueltas posteriores, en pocas ocasiones los volvió a lucir, al punto que aseguró que le gustaba más su mano sin los accesorios.

Wanda viajó a Brasil por trabajo y volvió a usar las alianzas

Sin embargo, esto cambió el jueves por la noche. Junto a Kennys Palacios viajó a Brasil para grabar un nuevo video musical y sorprendió luciendo con orgullo los anillos. Con una selfie, que tenía la intención de mostrar el diseño que se hizo en las uñas, dejó en primer plano y para que todos los vean el nuevo gesto para con su expareja.

Si bien no lo lleva en la mano correspondiente, no pasó desapercibido por sus followers que se trata de las mismas piezas que usó hasta el año 2022, cuando todavía estaban intentando solucionar los problemas matrimoniales y se encontraban juntos. No es menor recordar que no solo eligieron llevar alianzas físicas, sino que se tatuaron los nombres en el dedo anular.

La última vez que lo mostró en fotos fue en el año 2022

Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios y la empresaria sintió la necesidad de aclarar la situación, llevando tranquilidad a sus fans y dejando en claro que no se trataba de la alianza de casamiento. “No, tengo un anillo de diamantes por cada nacimiento de mis hijos”, comenzó la explicación la conductora de MasterChef.

“Hay uno de esos que tiene 16 años, me lo regalo ML”, cerró haciendo mención a Maxi López, el padre de sus tres hijos varones, Valentino, Benedicto y Constantino.

Esta no es la primera vez que hace este tipo de maniobras, ya que en su primera salida pública desde la separación con L-Gante eligió llevar un solo anillo: con el que Mauro le pidió matrimonio.

La respuesta de Wanda Nara a las sospechas por su anillo (Foto: Instagram)

Para esa noche eligió un pantalón de color negro con botas del mismo color largas hasta la mitad de los muslos, un buzo oversize de color verde militar con una gran herradura plateada en el centro. Para los accesorios, optó por una pequeña cartera de Chanel, con una cadena dorada que compite con la herradura plateada, sin embargo, nada de esto fue lo que llamó la atención de sus seguidores.

Si bien es cierto que en ocasiones anteriores la herradura se convirtió en un grito de batalla entre las mujeres, ahora se suma un nuevo capítulo, con un nuevo accesorio. Ya sea por error, coincidencia o sencillamente para enviar un mensaje a su expareja, Nara volvió a lucir su anillo de casada, accesorio que se había quitado tres años atrás cuando se separó por primera vez del delantero del Galatasary.

El martes, Wanda volvió a usarlo con un dato que no es menor: fue el único accesorio de su look. No hubo otro anillo, ni collares, ni pulseras, tan solo este gesto por parte de la presentadora.

Hasta el momento ninguno de estos dos guiños fue respondido por el deportista, quien se encuentra disfrutando a pleno de su relación con la China. Por otro lado, la actriz de Casi Ángeles tampoco reaccionó a esto.