Nicole Neumann explotó contra un periodista tras el descargo de su hija, Allegra Cubero: “No quiero que se hable más”

Nicole Neumann habló sobre la polémica que rodea el cumpleaños de su hija, Allegra Cubero (Video: Puro Show, Eltrece)

Nicole Neumann habló en medio de la polémica que envuelve a su hija Allegra Cubero, luego de que la adolescente se viera obligada a publicar un descargo en redes sociales por los ataques recibidos a raíz de su fiesta de 15 años. En una entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo se refirió al impacto que tuvo en su familia la exposición del conflicto, negó haber sido ella quien llevó el tema a los medios y apuntó contra el periodismo por amplificar una situación que, según afirmó, intentó mantener en el ámbito privado.

En diálogo con el programa televisivo, Nicole Neumann se mostró visiblemente incómoda por las repercusiones mediáticas que giran en torno a la celebración de su hija. La modelo explicó que su principal preocupación es proteger a su hija del daño que genera la exposición pública. “No quiero que se hable más de ella, de sus 15, porque si no se hubiera hablado no estaría pasando por esto, que son las acotaciones feas que recibe en redes”, declaró con firmeza.

Consultada sobre su ausencia en la fiesta, Neumann dejó en claro que la posibilidad de celebrar juntas existía, pero que Allegra optó por dividir la celebración: una fiesta junto a su padre, Fabián Cubero, y un viaje con ella. “Sí, más vale, claro. Pero no voy a hablar más. No sé por qué el tema llegó a los medios y no me interesa seguir con nada que tenga que ver con esto, para proteger a mi hija”, insistió.

La modelo expresó su preocupación por el impacto de la exposición mediática en su hija

En ese contexto, el cronista le recordó que había sido ella misma quien, en una nota anterior, hizo referencia al cumpleaños, algo que Nicole negó categóricamente: “Yo no hablé de quién iba a hacer fiesta, con quién viaja, jamás”. Según sus palabras, fueron los periodistas quienes llevaron el tema a la conversación pública y no una iniciativa suya: “Ustedes me vinieron a preguntar sobre eso. Nunca hablé yo de con quién haría la fiesta o no, o por qué sí o por qué no, quién dijo que sí, quién dijo que no, no sé”.

Más adelante en la nota, el periodista Juan Cruz Coscarelli la confrontó directamente: “El tema llegó a los medios porque lo pusiste vos en los medios”. Ante esta afirmación, la reacción de Nicole fue tajante, aunque sin abandonar el tono de incomodidad: “No, mi amor, yo no. No. No”. Incluso cuando el cronista le preguntó si “resistía el archivo”, su respuesta dejó entrever una duda: “No sé”.

“Lo único que quiero es que sea su día feliz”, sentenció, buscando cortar de raíz el tratamiento mediático del conflicto.

La adolescente aclaró que la decisión de dividir la celebración fue consensuada con ambos padres

El escándalo mediático que se generó en torno a los 15 años de Allegra Cubero tuvo como detonante la decisión de dividir el festejo entre sus dos progenitores: por un lado, una fiesta con Fabián Cubero y Mica Viciconte; por otro, un viaje con Nicole. Esta resolución familiar derivó en una ola de críticas y especulaciones en redes sociales, dirigidas especialmente a la adolescente.

Ante este escenario, Allegra publicó un descargo en su cuenta de Instagram. En el texto expresó que los comentarios que recibía la afectaban emocionalmente: “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo)”, escribió. Y agregó: “A mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”.

Allegra Cubero publicó un descargo en redes sociales tras recibir críticas por su fiesta de 15 años

La joven también explicó que la decisión sobre cómo celebrar sus 15 años fue consensuada entre los tres, y que tanto la fiesta como el viaje serían parte del festejo: “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada”.

Nicole valoró públicamente el descargo de su hija, al que consideró “maduro” y una muestra de que la adolescente tiene herramientas para defender su privacidad. “Me pareció muy lindo lo que puso. Me gusta que ella tome la iniciativa de aclarar cosas o de hacer lo que sienta”, expresó la modelo al ciclo LAM (América TV). Además, agregó que mantienen una comunicación fluida y que la joven le pidió expresamente hacer un viaje con ella, algo que ambas valoran como parte del vínculo madre-hija.