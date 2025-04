El comunicado de Allegra Cubero tras la polémica por su cumpleaños de 15: “Fue consensuado con mis padres”

La hija de la modelo y el exfutbolista se expresó ante las críticas en las redes sociales (Instagram)

El conflicto volvió a instalarse en la vida de Nicole Neumann y Fabián Cubero, esta vez con una protagonista inesperada: Allegra, la hija que tienen en común, y que está próxima a cumplir 15 años. El motivo fue la forma en que celebrará la ocasión: el papá organizará una fiesta y la mamá la llevará de viaje. Ante esta división, que había sido comunicada previamente, muchos usuarios comenzaron a criticarla, lo que llevó a la adolescente a publicar un comunicado en su cuenta de Instagram.

“No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí, sin saber cómo son las cosas”, escribió. “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo), inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”, continuó en alusión a Micaela Viciconte, actual pareja de su padre.

En su mensaje, Allegra explicó que la decisión fue consensuada y que no hubo conflicto alguno en su elección: “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá”. Luego, cerró con una reflexión sobre el impacto que generaron los mensajes: “Con catorce años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”.

El comunicado de Allegra en sus redes (Instagram)

Cabe recordar que Mica Viciconte, pareja actual de Cubero, declaró semanas atrás que no asistirá a la fiesta. “Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”, explicó.

Frente a esa situación, Nicole también dio su versión en el programa Puro Show (El Trece): “No sé cómo se enteran de que planificamos la fiesta. El vestido y el viaje son mis roles, sí”. Y agregó: “La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”.

Neumann explicó que prioriza acompañar a su hija con el viaje y en la elección del vestido: “Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”. Luego, expresó su malestar por la exposición mediática de la menor: “Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, lamentablemente, es lo que nos toca”.

Nicole Neumann dio a conocer cómo se dividirá su expareja, Fabián Cubero, con las celebraciones de su fiesta de 15 años y el viaje (Video: Puro Show – El Trece)

“Como mamá hay cosas que me duelen por ella, pero no puedo hacer ni deshacer ciertas situaciones”, agregó la panelista de Los 8 Escalones (El Trece). Y cerró con una frase que resume su postura actual: “A mí me encanta viajar, por lo que voy a acompañarla como mamá y con el diseño del vestido. Ya empezaremos a armar nuestra ruta de viaje”.

Por su parte, la adolescente dejó en claro que su deseo es simple: poder disfrutar su cumpleaños sin que su vida personal sea cuestionada. “Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)”, escribió en su posteo. Pero lo aclaró, porque muchos decidieron opinar sin conocer la historia completa.

Con su mensaje, Allegra no solo buscó frenar los ataques, sino también marcar un límite en las redes sociales. De cara a un evento de suma importancia para sus seres queridos, dejó en claro que su deseo es celebrar con ambos padres, sin polémicas ni especulaciones. En un intento de no formar parte de la tensa situación que toma lugar en el mundo del espectáculo, la muchacha contó cuál es su postura e intentó dar por finalizada la situación.