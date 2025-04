Ricardo Darín contó el increíble motivo por el que obtuvo su nacionalidad española: “No podía decir que no”

Ricardo Darín y la pregunta clásica del programa español La Revuelta

En un estudio vibrante de luces cálidas y risas sueltas, Ricardo Darín volvió a demostrar por qué es mucho más que una figura del cine: es un fenómeno cultural. Invitado a La Revuelta, uno de los programas más vistos de la televisión española, el actor se movió con la soltura de quien conoce el juego mediático. Pero también, con la picardía de quien, sin decir nada preciso, logra decirlo todo.

La escena estelar de la entrevista llegó cuando David Broncano, el impertinente y carismático conductor del ciclo de RTVE, lanzó su pregunta infaltable, casi una marca registrada: “¿Cuánto dinero tienes? Patrimonio total, no en el banco. Dinero que tienes, incluyendo activos, inmobiliarios, bienes, pasivos...“.

Darín, curtido en mil batallas frente a las cámaras, no se inmutó. Apenas arqueó una ceja y, entre risas, comenzó su respuesta: “Es difícil hacer el cálculo… Porque son muchos años, muchos años, de facturar millones y millones. Y por mis características personales, además, que no me gusta gastar ni un euro...“.

La carcajada fue general. Broncano festejó la salida elegante, el público vivaba como si se tratara de una escena escrita. El actor remató con un guiño: “Todo lo que he ganado, que es muchísimo, lo tengo todo guardado”, expresión que derivó en un aplauso generalizado de todos los que se encontraban en el estudio.

Ricardo Darín reveló detalles de su ciudadanía española

Pero el momento más inesperado -y acaso más revelador- de la charla no tuvo que ver con cifras ni bromas. Llegó cuando Darín se permitió compartir una anécdota íntima, casi desconocida para muchos: su ciudadanía española, adquirida no por residencia, matrimonio o ascendencia, sino por méritos especiales.

“Otorgado por el Ministerio de Cultura”, comenzó su explicación, con una mezcla de orgullo y modestia. Tras ello comenzó a rememorar: “Esto ocurrió después de El hijo de la novia, que fue una película que en España estuvo mucho tiempo en cartel“.

Aquel filme de 2001, dirigido por Juan José Campanella, no solo emocionó al público español. También dejó una huella institucional. Tanto que las autoridades culturales de entonces ofrecieron la nacionalidad tanto al director como al actor principal. “Es más, un día me entregaron una plaqueta que decía algo así como que había estado un año y siete meses en el mismo cine, en continuo, fue muy icónica”.

Ricardo Darín visitó 'La Revuelta' (RTVE)

“A partir de eso, tanto a su director como a mí, el Ministerio de Cultura nos otorgó, si aceptábamos, la ciudadanía”, continuó detallando sobre lo vivido en ese momento.

En medio del recuerdo, se tomó un minuto también para continuar desplegando su humor, como hizo durante toda la entrevista, en que se lo vio tan cómodo: “Podía decir que no, pero quedaba como el culo”, reveló el actor de El secreto de sus ojos entre risas, dejando en claro que aceptó la propuesta de la ciudadanía.

Y no solo eso, ya que la carta de ciudadanía le abría la puerta a los compromisos cívicos de España. “Puedo votar, claro que sí”, dejó en claro ante quienes quisieran escucharlo, como quien asume una nueva patria sin renunciar a la anterior.

Ricardo Darín como Juan Salvo en El Eternauta (Marcos Ludevid / Netflix)

Darín, que se prepara para el lanzamiento de El Eternauta en Netflix el próximo 30 de abril, no necesitó hablar del futuro para dejar en claro que su presente es más vigente que nunca. Su visita a La Revuelta fue un episodio más de esa travesía insólita que lo llevó de las veredas de Buenos Aires a los sets de Madrid, de la risa argentina al aplauso europeo y del resto del mundo.

Y mientras tanto, su figura crece. No tanto por sus millones —que asegura no haber gastado—, sino por esa rara alquimia de carisma, talento y memoria, que brinda en cada uno de sus reportajes.