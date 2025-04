María Eugenia Ritó vende contenido erótico en sus redes y contó qué es lo más pedido: “Es un éxito”

María Eugenia Ritó vende contenido erótico en sus redes y contó qué es lo que más le piden: “Es un éxito” (Instagram)

Alejada del teatro y la televisión, en donde forjó su carrera como exvedette y actriz además de sus participaciones en el Bailando de Marcelo Tinelli, hoy María Eugenia Ritó está abocada a la venta de contenido erótico en sus propias redes sociales, en pleno boom de plataformas como OnlyFans que lanzó carreras de desconocidos en el contenido para adulto e impulsó las de otras celebridades.

Desde principios de abril Ritó comercializa packs de fotos y videos suyos subidos de tono. “¡Holaaa! Un éxito la venta de mis packs de fotos & videos en Instagram”, escribió en X en donde también compartió algunas de las imágenes en las que posa sin ropa.

También compartió las reacciones que tiene de sus fanáticos e incluso contó que uno de los sucesos inesperados de su material es el que pertenece específicamente a sus pies. “Con todo respeto, ¡tenés unas plantas de los pies hermosas! ¡Quiero que hables y hagas contenido del tema! ¡No sabés la cantidad de gente que ama y amamos tus pies!“, replicó María Eugenia el mensaje de un fan sobre el pack que realizó dedicado a los fetichistas de los pies.

Una de las fotos que María Eugenia Ritó adelantó del contenido que vende en sus redes

En una entrevista reciente con Implacables, la actriz había adelantado que, al igual que muchas famosas como Charlotte Caniggia, Wanda Nara o Silvina Escudero, iba a debutar en otra plataforma para adultos. “En breve voy a hacer Divas Play”, comentó, al ciclo de Susana Roccasalvo luego de haber sido una de las espectadoras de La cena de los tontos, la comedia que protagonizan Mike Amigorena, Martín Bossi y Laurita Fernández.

María Eugenia Ritó se mostró visiblemente conmovida a finales del mes pasado cuando estuvo como invitada en Secretos verdaderos, el ciclo de América, para recordar a Antonio Gasalla luego de su muerte el 18 de marzo. “Me obligó a tomar clases de teatro. Me obligó a bajar de peso hasta quedar prácticamente raquítica. Yo siempre fui más robusta, no en peso, sino en musculatura. No quiso que use extensiones. Ensayamos en el Teatro Lola Membrives, que es la meca del teatro, poder trabajar ahí”, rememoró.

La exvedette también narró cómo fue el primer encuentro laboral con él: “Cuando me llamó para su revista, creo que no me dijo ni ‘hola’. Me mostró una foto y me dijo ‘vas a hacer este cuadro’. Había una mina desnuda en un aro. Le dije que yo en ‘chuchi’ no me iba a quedar. En lolas era normal, en cola también, pero él insistió”. La escena en cuestión, según explicó, había sido interpretada años antes por Reina Reech. “Me dijo: ‘Si querés ser una número uno, pensá como una número uno. Si no, dedicate a ser cajera de supermercado’. Era fuerte. Me dijo: ‘No sabés caminar’. Yo sabía, tomaba clases, pero él era exigente”, compartió.

María Eugenia Ritó se emocionó al recordar a Antonio Gasalla (Video: Secretos verdaderos, América)

“Antonio es un emblema. Lo es y lo va a seguir siendo”, expresó Ritó en el programa de Luis Ventura en el que se repasaron sus años en la televisión, el cine y el teatro. La participación de María Eugenia sumó una dimensión íntima al retrato de Gasalla, a quien definió como “mi maestro”.

Entre lágrimas, María Eugenia Ritó cerró su participación en el homenaje con un mensaje directo a cámara para Antonio Gasalla: “Gracias por enseñarme tanto, por darme parte de lo que vos sabés. Lo que vos sabías, no importa la manera en que me lo transmitías. Yo las entendí para bien”. Luego, agregó: “Después de vos mi carrera se fue para arriba. Bajando la escalera, que nadie sabía hacerlo, la rompí. En un momento llegué a ser lo que fue Nélida Lobato. De ahí en más no paré de crecer”, para terminar cerrando, con un “gracias, Antonio, te amo”.