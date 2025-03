María Eugenia Ritó rompió en llanto al recordar cuando conoció a Antonio Gasalla: “Me enseñaste a ser una número uno”

María Eugenia Ritó se emocionó al recordar a Antonio Gasalla (Video: Secretos verdaderos, América)

Secretos verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, estuvo dedicado a homenajear a Antonio Gasalla, a pocos días de su muerte. Entre notas de archivo y el recorrido por sus años en televisión, cine y teatro, estuvo como invitada María Eugenia Ritó, quien fue su primera vedette en uno de sus espectáculos.

La actriz se conmovió hasta las lágrimas cuando le tocó recordar cómo nació su vínculo profesional y lo destacó al llamarlo “mi maestro”. “Es un momento muy especial. Antonio es un emblema. Lo es y lo va a seguir siendo. Me reía porque se me vienen muchos recuerdos”, comenzó diciendo, conmovida, para terminar hablando del día que él la convocó para trabajar junto a él.

“Me acuerdo cuando me vi con él, cuando me llamó para su revista, creo que no me dijo ni ‘hola’. Me mostró una foto y me dijo ‘vas a hacer este cuadro’. Había una mina desnuda en un aro. Le dije que yo en ‘chuchi’ no me iba a quedar. En lolas era normal, en cola también, pero él insistió diciéndome ‘vas a hacer esto’”. rememoró.

Antonio Gasalla y María Eugenia Ritó en escena (Instagram)

“Era un cuadro que muchísimos años antes había hecho Reina Reech. Me pidió que me desnude y yo estaba impecable de cuerpo. Igual me dijo ‘estas gorda, tenés que adelgazar’. Me dijo ‘si querés ser una número uno pensá como una número uno, sino dedicate a ser cajera de supermercado’. Tenía esas cosas que eran maneras fuertes. Me obligó a tomar clases de clásico. ‘No sabés caminar’, me dijo. Yo sabía caminar en un escenario, tomaba clases, pero él tenía esa exigencia. Por eso yo creo que él me hizo. Fue mi mentor. Me obligó hasta tomar clases de teatro”, contó.

“Me hizo bajar de peso hasta que quedé, prácticamente, raquítica. Estaba muy flaca, toda marcada. Siempre fui más robusta, pero no en peso sino en musculatura. Terminé ahí, tallada. No quiso que yo use extensiones. Ensayamos en el Teatro Lola Membrives, que es la meca del teatro poder trabajar ahí”, hizo memoria la exvedette.

María Eugenia terminó llorando cuando el ciclo de América la sorprendió con una antigua entrevista que le hicieron a Gasalla en donde hablaba de ella. “La conocí alrededor del comienzo del 2000. En un hotel muy conocido de Mar del Plata ella venía de entrenar. Pasó por el hall de entrada con la ropa de gimnasia con su novio, en ese momento el marido era su novio, y ella muy decidida me encaró. ‘Señor Gasalla, yo algún día quiero trabajar con usted’. Más o menos para el 2004 yo preparaba una revista para hacer en el verano. Ensayamos tres meses”, contaba el humorista.

Las lágrimas de María Eugenia Ritó al escuchar cómo Antonio Gasalla hablaba de ella (Video: Secretos verdaderos, América)

“Eugenia venía de otro mundo. Se estaba incorporando a este mundo y tenía muchas ganas de todo, como tiene al día de hoy. Empezamos a trabajar y me di cuenta que había cosas que del mundo del show desconocía. No caminaba con taco alto, andaba siempre en zapatillas. Cuando vino ensayar en zapatillas le dije ‘olvidate, de ahora en adelante tenés que acostumbrarte a los tacos y con tacos vas a bailar’”, aseguraba el capocómico sobre Ritó, quien desde el estudio de América TV se secaba las lágrimas.

Incluso en esa nota Gasalla se refería al costado más combativo de la actriz. “Lo que me parece que a ella siempre le jugó un poquito en contra es su lengua. Su pico. Su enfrentamiento con todo el mundo y cuando ella entra a lo de Tinelli ahí era el campo fértil para que ella sacara a relucir la potencia y la fuerza que como persona tiene adentro”, señaló, en alusión al paso que tuvo Ritó por ShowMatch.

La emoción de María Eigenia Rito cuando escuchó las palabra que Antonio Gasalla le dedicó

Hacia el final se vivió un momento muy especial cuando María Eugenia le dedicó un mensaje, mirando a cámara, a Gasalla. “Primero, que Dios te tenga en su Gloria. Qué descanses. Gracias por enseñarme tanto, por darme parte de lo que vos sabés. Lo que vos sabías, no importa la manera en que me lo transmitías. Yo las entendí para bien”, aseguró, llorando.

La despedida en redes de María Eugenia Ritó a Antonio Gasalla (X)

“Me enseñaste a ser una número uno, como vos me hiciste ser, y después de vos mi carrera se fue para arriba. Creció y fui la número uno. Bajando la escalera, que nadie sabía hacerlo, la rompí. En un momento llegué a ser lo que fue Nélida Lobato. De ahí en más no paré de crecer”, continuó, a flor de piel. “Gracias por enseñarme. Todo lo que vos me decías, tenías razón. Hoy estoy acá para volver. Ya volví, aunque faltan mejorar muchas cosas. Gracias, Antonio. Te amo”, concluyó María Eugenia Ritó para Antonio Gasalla a corazón abierto.