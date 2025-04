El orgullo de Nicolás Cabré y la China Suárez por el logro de su hija Rufina: “Te mereces todo lo lindo”

Mía Maestro regresó al país y conmovió en el BAFICI 2025: “Un montón de mujeres me regalaron sus historias” La actriz argentina presentó la película After This Death en el festival. En diálogo con Teleshow, habló del film que Lucio Castro escribió para ella, donde encarna a una mujer embarazada que atraviesa el duelo, el deseo y la libertad