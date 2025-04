La primera salida pública de la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi como familia ensamblada

La salida de la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi a una plaza

Desde que hicieron pública su relación, Mauro Icardi y la China Suárez se muestran felices con el ritmo que va tomando el vínculo. Entre la convivencia en la casa que compró el delantero en un exclusivo barrio de Nordelta, y la asistencia a cumpleaños familiares, mucho se habló de la relación del futbolista con los padres de los hijos de la China: Nicolás Cabré (papá de Rufina) y Benjamín Vicuña (de Magnolia y Amancio). Se rumoreaba que no estaban contentos con la alta exposición que estaban recibiendo sus hijos ni el nivel de atención que estaba teniendo la pareja.

En este panorama, las versiones se acallaron luego de que Mauro y Nicolás se mostraran apoyando a Rufina en un evento deportivo y charlando animadamente. Ahora, a cuatro meses de relación, Vicuña e Icardi se juntaron en público por primera vez, marcando así un hito. El escenario de este encuentro fue una plaza del barrio de Palermo, donde ya se lo había visto al delantero del Galatasaray con su novia y los hijos menores de ella.

En el video que mostraron en Puro Show (El Trece) se puede ver a la pareja llegando al lugar junto a la niñera y Amancio. Para esta salida Icardi eligió un pantalón cargo, un buzo negro y el set de mate, una casualidad que no pasó desapercibida es que en sus redes sociales posteó una foto sentado bajo un árbol con la misma ropa.

En el corto que mostraron en el programa se puede ver al deportista sentado tomando mate, mientras que Benjamín se encuentra parado un par de pasos más adelante, mirando a su hijo menor jugar a la pelota. A partir de las imágenes, las panelistas del programa no tardaron en destacar la incomodidad del chileno, que en todo momento estuvo de pie y un poco más alejado del grupo. El actor de La Voz Ausente no fue acompañado de su novia, Anita Espasandin, sino que se enfrentó en soledad al encuentro público.

La foto que compartió Icardi desde la plaza

Cabe recordar que a lo largo de los meses Vicuña se negó a dar declaraciones acerca de la nueva relación de su ex, con la intención de proteger su intimidad y sobre todo a los pequeños que están en el medio. “Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, dijo luego de que el atleta fuera parte del cumpleaños número siete de Magnolia, en el mes de febrero.

En medio de este presente de familia ensamblada, Wanda Nara habló con el mismo programa acerca del presente amoroso de su expareja y le deseó lo mejor en este nuevo vínculo. “Le deseo lo mejor. Ojalá que pueda superar esto, que rehaga su vida, que sea feliz. Lo conozco, sé que la debe estar pasando muy mal”, sentenció a la salida de la Fiscalía, a donde fue a ratificar la denuncia por la violencia ejercida por Icardi contra uno de los hijos que tuvo con Maxi López.

La decisión de cortar el contacto entre padre e hijas no fue impuesta por un juez, sino por ella. “Lo pedí yo”, admitió sin rodeos. “Prefiero esperar a que avance un poco más su terapia, para que entienda que cada palabra duele más que un golpe”.

Y ese es el núcleo del conflicto: no la distancia física, sino el lenguaje que hiere, que rompe, que deja marcas invisibles. “Ojalá que yo me equivoque”, repitió. “Porque si se va a revincular la semana que viene con mis hijas, que ellas se encuentren con un papá feliz”.