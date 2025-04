El tierno ritual de Dani La Chepi y su hija para despedir a su gato: canciones, bailes y mensajes de amor

Dani La Chepi despidió a su gato junto a su hija

A cuatro meses de su dolorosa pérdida, Dani La Chepi y su hija Isa, realizaron un emotivo ritual para despedir a uno de los integrantes más especiales de su familia: su gato. Así las cosas, la actriz y la pequeña esparcieron las cenizas del animal y cantaron canciones en su honor.

“Ayer fue un día de amor. Esparcimos las cenizas de Toyo. Isa dijo: ‘Mamá, cantémosle y despidámoslo con alegría’. Y así fue”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a varios videos del momento.

La palabra de Dani La Chepi

Entre esas canciones elegidas estuvo “Yo te amo”, de Sandro: “Un tema que siempre escuchamos juntos”, contó La Chepi. Isabella también interpretó “En otra vida”, de Yami Safdie. Y ambas se animaron a una versión folclórica de “Miénteme”, de Tini Stoessel y María Becerra. “La risa y la música son mágicas”, cerró su reflexión la artista.

Cabe destacar que, a fines de diciembre de 2024, Dani La Chepi le comunicó a sus seguidores sobre una dura pérdida que atravesó junto a su hija Isabella. La humorista relató que, a fines de noviembre, había fallecido Toyo, su amado gato, que fue parte fundamental de su familia durante más de 11 años.

El posteo de Dani La Chepi ante la muerte de su gato (Instagram)

En su momento, el animal murió a causa de un acto de violencia que generó gran indignación. “Existen millones de personas llenas de amor, pero también miles que no. A nuestro amado Toyo le tocó cruzarse con una de esos miles. La problemática de la crueldad hacia los animales y la necesidad de tomar medidas para su protección”, había expresado.

Además, recordó que el momento más difícil fue contarle a su hija Isabella lo sucedido. “Isa lloró, lloró y lloró, hasta que en un momento me miró y me dijo con los ojitos llenos de lágrimas: ‘Ma, Dios lo necesitaba al lado de él, porque Toyo es un ángel’”, compartió.

Toyo, el gato de Dani La Chepi (Instagram)

En ese contexto, la influencer describió a Toyo como un compañero de vida que estuvo presente en los momentos más importantes de su familia. “Era más que un gato, era parte de nuestra familia. Siempre estaba ahí, observando, cuidando y haciendo de la casa un lugar más cálido”.

La humorista contó que, tras el fallecimiento de Toyo, decidió investigar las circunstancias del hecho revisando grabaciones de cámaras de seguridad y denunciando el caso ante las autoridades. Sin embargo, según consignó en su mensaje, estos esfuerzos no tuvieron resultados concretos. “Es desgarrador no saber exactamente qué pasó. Lo único que sé es que alguien le hizo daño, y eso me llena de indignación y tristeza”, expresó Dani. También manifestó su frustración ante la falta de respuestas claras.

Dani La Chepi compartió imágenes de su mascota (Instagram)

Según detalló la influencer, miles de seguidores se unieron para expresar su solidaridad y compartir sus propias experiencias relacionadas con el maltrato animal. “No estás sola, Dani. Todos sentimos tu dolor y exigimos justicia para Toyo” fue uno de los mensajes más recurrentes en los comentarios de su publicación, que acumuló miles de interacciones en pocas horas en aquel entonces.

En medio del duelo, Dani La Chepi también utilizó su plataforma para hacer un llamado a la reflexión sobre la violencia hacia los animales. “Esto no es solo por Toyo, es por todos los seres vivos que sufren actos de crueldad a diario. Necesitamos alzar la voz y protegerlos”, afirmó la humorista, dejando en claro su compromiso de generar conciencia sobre esta problemática. Según publicó en su mensaje, la pérdida de Toyo no solo representa un dolor personal, sino también una oportunidad para visibilizar la violencia contra los animales.

La artista también encontró consuelo al imaginar a Toyo junto a su padre, Alberto, quien falleció hace algunos años. “Sé que está en un lugar mejor, al lado de mi viejo. Eso me da un poco de paz”, compartió Dani en su publicación.