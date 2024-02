Dani La Chepi reveló la emotiva historia de su perrita Rumba

Dani La Chepi compartió la emotiva historia de su perra

Dani La Chepi suele ser muy activa en sus redes sociales y acostumbra publicar fotos y videos de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, compartió con sus seguidores de Instagram una emotiva publicación sobre su perrita Rumba, al cumplirse un año de su adopción.

“Un 16 de abril del 2023 fuimos a comprar piedritas para Toyo, llovía muchísimo y cuando entramos estaba ahí, en una jaulita con sus 3 hermanitos”, escribió la conductora en el comienzo de su relato para detallar cómo de casualidad conocieron a su mascota.

“Rumba miró a Isa (su hija) y dejó de temblar ni bien la alzó, apoyó su cabecita y… no pude decir no. Gracias Rumba por este año lleno de amor incondicional”, señaló Dani y también compartió un video con diferentes momentos que vivieron con la perrita durante este periodo.

Dani La Chepi adoptó a Rumba en 2023 (Captura América)

“Feliz primer año, gracias Rumba por elegirnos. Nos completaste la vida”, escribió la influencer. Además aprovechó para aconsejar a sus seguidores que se animen a adoptar animalitos. “Toyo y vos, nuestra familia. Adopten, no se van a arrepentir se los juro. Dicen que a los perros y a los gatos negros es difícil darlos en adopción”, cerró.

La llegada de la perrita a la familia de la actriz comenzó a construirse a finales de 2021, cuando Dani La Chepi, Isabella y su gato, Toyo, se mudaron a una casa con parque y la pequeña empezó a insistirle a su madre con que quería un perro. Sn embargo, hasta ese momento a la locutora no le parecía buena idea. Tal como decía en su posteo, todo cambió en 2023 y la exparticipante de MasterChef cedió ante la ilusión de su niña.

Para inmortalizar aquel emotivo día, Dani La Chepi subió a sus redes sociales una foto de ella y su hija besando a la perrita. Además, la acompañó con la frase: “Se la presentamos, con ustedes “Rumba”. Se agrandó la familia”.

Dani La Chepi perdió a su papá a comienzos de 2022

Por aquel entonces, la llegada de la nueva integrante de la familia ayudó a la influencer a reponerse de un sensible momento de salud. Un año atrás, este ya era un tema de preocupación por parte de sus seres queridos. Todo comenzó cuando en marzo de 2022, Daniela Viaggiamari, tal su nombre real, perdió a su papá luego de haber sufrido un ACV nueve años atrás.

En ese momento, la actriz se expresaba a través de sus redes sociales para contar el duro momento por el que estaba atravesando con un sentido mensaje para su papá. “Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso”, escribió en la primera parte del mensaje.

“Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo. 3/3/49-28/3/2022″, concluyó.

Después de alejarse de las cámaras y la exposición pública, y pasar un tiempo en familia, la actriz logró recomponerse. Al respecto, en LAM, Ángel De Brito leyó las palabras que la Chepi le había enviado en ese momento a su celular. ‘Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará’”.