Dani la Chepi mostró cómo se le vino abajo su casa y reveló que fue a juicio con el arquitecto: “No se hace cargo”

Dani la Chepi es una de las influencers que más trabaja con sus redes sociales y disfruta compartir el día a día con su audiencia digital. En ese sentido, la actriz combina el humor con anécdotas de su vida personal y cómo sale adelante con cuestiones de la vida cotidiana.

En ese sentido, este jueves y haciendo alusión al eclipse, contó que estuvo haciendo remodelaciones en su hogar y que empezó a encontrar irregularidades en diferentes sectores de la casa, lo que la causó indignación y bronca. “Tuve un acontecimiento anoche que tengo unas ganas de agarrar esto y …”, comenzó diciendo la influencer indignada: “Este eclipse me desestabilizó. Les hago una intro pequeña. Resulta que cuando encontramos este dúplex detonado contrato un arquitecto recomendado por un ex y amigo mío. El chabón cagada en el techo, el pluvial, una detrás de la otra”.

“Cuestión, fuimos a juicio porque no se hace cargo de los errores. No puedo decir su nombre y estoy bloqueada en su instagram. Lo cobraré, si lo cobro, en 5 años. Más allá de eso, arreglé todo pero hoy me encontré con una rajadura y al tocar un terrible agujero en la pared”, sostuvo sin poder creer lo que estaba ocurriendo.

Y continuó con el relato: “La casa trabaja pero mirá cómo trabajó. Es todo humedad y parece que un caño del aire acondicionado se arruinó, digo parece porque no sabemos por dónde mandó los caños. Básicamente, lo que hay que hacer es romper todo. Comenzó de nuevo buscando a Nemo. Más allá de que te lo recomienden pidan referencias”, remarcó con humor.

“Ahora estoy con alguien y con mi hermano desde Brasil averiguamos absolutamente todo. Se hasta si tiene la Sputnik”, insistió la Chepi y explicó que estas historias las grabó para descargarse: “No sé a ustedes pero a mi la injusticia y traición me liquidan. Me explotó un riñón y un carcinoma”.