Entre lágrimas, Daniela Vera Fontana contó el calvario que vivió con Roberto Castillo: “Me humillaba constantemente”

Daniela Vera Fontana hablo de Roberto Castillo

Este miércoles, al aire de Puro Show (El Trece), Daniela Vera Fontana contó intimidades de su relación con Roberto Castillo, su expareja y padre de sus dos hijas. El martes se habían viralizado unos videos en los que se vio al abogado con actitudes violentas hacia ella, adentro de un automóvil y luego en su casa. Después de esto, la arquitecta concedió una entrevista al programa que conducen Pampito y Matías Vázquez. En vivo, Daniela dio detalles del calvario que vivió con el letrado, antes de su separación.

Sentada en el estudio y con lágrimas en los ojos, Vera Fontana explicó por qué Castillo había estallado de furia en uno de los videos. Si bien las imágenes no mostraban los rostros, se podía escuchar la voz del abogado. “Esa era mi jugada, bolu… si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? Eh, eh, bolu… ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza”, decía Castillo en otro fragmento, grabado también en secreto.

Ese “otro” era, según contó Daniela, uno de sus hermanos. Y el detonante, un desacuerdo familiar menor, durante una visita a la casa de sus padres en el oeste del conurbano bonaerense. A Roberto no le gustó que ella no tomara partido por él. “Porque una puede ser novia, pareja o no sé, y tener su criterio y opinión”, explicó ella, visiblemente angustiada, en su primera aparición televisiva después de las denuncias.

El 25 de diciembre de 2019, a las 3:30 de la mañana, todo se volvió más oscuro. Volvían de celebrar Nochebuena. Roberto había bebido, ella le pidió conducir. Él se negó. Se subió al auto, y en ese trayecto, según dijo Daniela, “no paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente, de que me lastime”. La furia crecía con cada curva del volante. “Puso su auto a la par del otro para arrancarle el espejito y con ánimos de chocarlo”, relató sobre el otro video en el que se lo vio a Castillo enfurecerse con otro conductor y luego, insultarla a ella.

Aquella Navidad dejó una marca aún más profunda. “Y lo que quiero recalcar, él hacía referencia a que ‘tenés 30 años y no tenés hijos, solo te quieren los hombres porque sos bonita, no tenés nada en la cabeza’, y un montón de agravios más. Mi hija más grande, que hoy tiene cuatro años, nació el 21 de septiembre. Nueve meses después”, reveló. Y entonces, la confesión más demoledora: “Estaba enamorada. Y cuando uno está enamorado hace cosas que no debería aceptar”.

Roberto Castillo peleando con un conductor

En ese entonces, llegó un instante de calma: “Cuando quedé embarazada cambió un poco. Y bueno, después también vino la pandemia. Entonces no teníamos reuniones. Él siempre se exacerbaba todo cuando bebía alcohol, que es donde vos demostrás realmente tu personalidad, porque es como que te desinhibís”.

En la grabación que estremeció a la audiencia, Castillo no solo la increpa. Insulta también a su familia. “Tu familia es una enferma igual que vos… ¿Sos pelotu…? Esa es mi jugada, idiota”. Pero la violencia no era solo verbal. “Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena, y nos habíamos distanciado por diez días”, aseguró Daniela. El episodio no fue contado antes. “Si yo hubiera querido hacerme famosa, lo hubiera dicho en su momento, era para un policial el título”, ironizó con amargura.

El video de Roberto Castillo insultando a su expareja

Pero ese silencio tiene explicación: “La víctima declara cuando quiere. Y eso el mismo Castillo lo ha remarcado”. Una frase que ahora se le vuelve en contra.

En la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), Daniela revivió escenas que había bloqueado. “Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol”. El alcohol era una constante. Como también lo era la esperanza: “Esperaba que él cambiara, tenía esperanza de que él cambiara y siempre puse en primer lugar a la familia”.

Tras el escándalo en redes, Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se enfrentaron en pleno programa en vivo (Video: Puro Show – El Trece)

Pero hay algo que no puede cambiarse: el miedo grabado en la voz. En el estudio de televisión, Daniela cerró su relato con una imagen que aún resuena: un auto en movimiento, un hombre gritando, una mujer sin escapatoria. “Porque no debo ser la única mujer que tiene una discusión, una pelea con su pareja, pero en un piso, en un lugar que vos podés abrir una puerta e irte… Pero en un auto en movimiento, ¿cómo hacés?”.

Además, tal como explicó, la molestia llegaba por las cuestiones más nimias: “Le molestaba que yo tuviera una opinión política, una religión muy marcada y que sea muy amistosa, que la gente me quiera, que sea simpática. Para él yo provocaba a los hombres por ser simpática, por ser educada, por ir al gimnasio y ponerme una calza. Él no me dejaba ir al gimnasio. Y eso yo nunca se lo dije a mi familia, y por eso perdí muchas amigas también”.