Se filtraron escandalosos videos de Roberto Castillo contra su expareja Daniela Vera Fontana

El video de Roberto Castillo insultando a su expareja (Video: El Trece)

Hace varios meses que la relación de Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana se encuentra en el foco de la tormenta, en un principio porque su separación se dio en medio de especulaciones de infidelidad por parte del abogado con Cinthia Fernández. Luego de varios descargos en las redes sociales se suma un nuevo capítulo a esta historia después de que en Puro Show (El Trece) mostraran dos videos de Castillo insultando a su expareja y peleando con otro conductor.

En el primero de estos videos no se lo puede ver a Roberto, pero se lo puede escuchar a la perfección. Con un tono elevado, la voz rasposa por la furia y con una gran cantidad de insultos, le gritó a Daniela: “Vos me maltrataste, vos bolu… Te estás adelantando a mi jugada, sin saber nada, solamente defendiendo a la otra posición, es una enfermedad que tenés, bolu… me querés atacar, listo, yo me voy a defender“. Esa fue la primera frase que salió de la boca del abogado y lo que generó la pregunta de la madre de sus hijas acerca de cuándo lo atacó, lo que solo acrecentó la irritación de Castillo.

“Sí, bolu… en ese momento, idiota. No te das cuenta“, fue la respuesta que le dio a su expareja y Daniela se defendió diciendo que su familia estaba de testigo de la situación. Al escuchar esto, el letrado continuó con los insultos. ”Tu familia es una enferma igual que vos, bolu…¿Sos pelotu…? Esa es mi jugada idiota. ¿Sos pelotu… o te hacés? Esa era mi jugada, bolu… si el otro también estaba siendo irónico antes, ¿no te diste cuenta? Eh, eh, bolu… ¿Me estás jodiendo? Sos una enferma, vos estás mal de la cabeza y me querés arrastrar al pozo con vos, por la ignorancia tuya y tu enfermedad que tenés“, se lo escucha gritar frente al silencio de la mujer. Acto seguido, continuó: “Sos una pelotu… Yo en ese momento no quiero que te metas, nada más, que no te metas, ni siquiera te pedí que me ayudes, si está tu hermano, tu papá y un amigo son tres para defenderse, son tres cabecitas, vos no te metas, yo me defiendo solo, no te metas a apoyar a los demás, solo eso te pedí y no lo conseguí, no lo conseguí“.

Roberto Castillo peleando con un conductor (Video: El Trece)

Fernanda Iglesias fue la encargada de conseguir estos videos y habló con Daniela, quien aclaró la situación que se pudo ver. “Mis padres viven en zona oeste y nosotros en ese entonces en el barrio de Villa Urquiza. Apenas subimos al auto, se puso nervioso y empezó a tratarme mal porque había tenido un intercambio de opiniones entre uno de mis hermanos, un amigo de mi hermano y mi padre. Como yo no lo defendí, porque una puede ser novia, pareja o no sé, y tener su criterio y opinión, se puso como loco, empezó con los insultos, las ofensas hacia mí y para con mi familia”, comenzó el mensaje que le envió a la panelista.

Sobre el segundo video en donde se lo ve a Castillo enojarse con otro conductor de un auto cercano, aclaró: “En ese mismo trayecto se peleó con el conductor de otro vehículo, puso su auto a la par para arrancarle el espejito y con ánimos de chocarlo. No paraba de repetir insultos, fue la primera vez que lo grabé porque tuve mucho miedo de que provocara un accidente, de que me lastime. Lo que quería yo era llegar para que se durmiera producto del alcohol que tenía encima”. En el programa de El trece comenzaron a reproducir el video, pero debido al elevado tono de los insultos decidieron cortarlo antes de que termine.

En ese tape se lo puede ver a Roberto en el plano, con una camisa a rayas y completamente desbordado. “Podés parar”, es lo primero que se escucha decir a Vera Fontana. “¿Sos bolu… sos pelotu… o te hacés, mogólico? Sos bolu… sos idiota. Enfermo, ¿qué te haces?. Bajá el vidrio, idiota, baja el vidrio, la con… de tu madre“, le decía la pareja de Cinthia Fernández al otro conductor.

“Pará, pará, mi amor, pará ¿Qué te pasa? Vas a chocar, por favor. Amor, por favor, vamos a casa“, pidió la mujer.. ”Cerra el or... vos, andá con Rodrigo y el otro como se llama, el empleado, andá con el empleado a chup… pij…, pelotu…, anda a chup… pij…, seguí chup… pij… y callate la boca, pelotu… a mí no me hables. Me voy a buscar una mujer de verdad, vos chup… pij… sos una put… anda a chup… pij… Para mí sos una put… defendés a los otros y eso es ser una put…“, se despachó de manera violenta, lo que hizo que desde la producción del programa le pusieran fin al video.

Esto generó un gran debate entre los conductores y las panelistas, sin embargo, llegó a su fin cuando Iglesias leyó un nuevo mensaje de Daniela: “Cuando fui a la OVD me hicieron revivir situaciones y dichos de Roberto que los había bloqueado. Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol, regresando de una Nochebuena en casa de mis padres, 25 de diciembre de 2019, a las 3:30 de la mañana, Roberto sube alcoholizado a manejar luego de que le pedí que por favor me dejara conducir a mí porque él no se encontraba en condiciones”.

El mensaje, que la periodista leyó al aire, continuó: “Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena y nos habíamos distanciado por 10 días. Si yo hubiera querido hacerme famosa, lo hubiera dicho en su momento, era para un policial el título“. Y lo cerró con una fuerte frase: “La víctima declara cuando quiere y eso el mismo Castillo lo ha remarcado”.