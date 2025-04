La romántica escapada de Flor Vigna con su novio Lauta, entre besos y baños en jacuzzi: “Cómo cambiaste mi vida”

La escapada romántica de Flor Vigna y su novio Lauta (Video: Instagram)

Flor Vigna compartió en sus redes sociales una serie de videos junto a su pareja, Lautaro “Lauta” López, durante una escapada romántica a un hotel en Dolores. La artista publicó imágenes de distintos momentos íntimos y de relax vividos junto al también cantante, lejos del ritmo habitual de la ciudad.

En los videos se los observa disfrutando de una jornada al aire libre, besándose al costado de una pileta y compartiendo gestos de afecto sobre la cama de su habitación. En otras secuencias, aparecen saltando y riendo juntos, mostrando la intimidad de su vínculo en un entorno relajado.

Además del tiempo de descanso en el cuarto, la pareja aprovechó las instalaciones del hotel, incluyendo el jacuzzi y el spa. Entre las actividades registradas también se destacó un almuerzo al aire libre, compuesto por una hamburguesa y un sándwich caliente de jamón y queso, consumidos junto a la piscina.

En una de las publicaciones, la actriz expresó todo su agradecimiento y amor hacia su pareja. “Cómo cambiaste mi vida”, aseguró, feliz junto a las imágenes en las que se los ve enamoradísimos.

Flor Vigna y una polémica canción ¿dedicada a Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro?

Después de que Sabrina Rojas declarara que la protagonista de Envidiosa mantuvo un vínculo que superaba la amistad con Luciano Castro cuando él todavía estaba en pareja con ella, Flor Vigna también se posicionó. En noviembre del año pasado, sostuvo que esa situación afectó su propia relación con el actor. “Yo la pasé mal con la infidelidad”, dijo. Ante los reclamos de la actriz involucrada, quien expresó su disconformidad con ser mencionada en esos términos, Vigna respondió: “Si no le gusta, que no lo haga”. También apuntó que este comportamiento habría provocado conflictos no solo en su vínculo con Castro, sino también en el matrimonio anterior del actor con Rojas. “Tiene que dejar de meterse en parejas”, afirmó.

La polémica tomó otro impulso tras el adelanto del nuevo tema de la cantante, que compartió un fragmento de su próxima canción en un video grabado en un estudio con luces rosas, una computadora encendida, auriculares colgando y la cantante con un mate en mano. Las estrofas encendieron las redes: “Ella se la juega de inocente y está buscando algo que es mío... En el DNI dice ‘Tatiana’, pero en el barrio le dicen ‘La roba maridos’”. Aunque explicó que la canción trataba sobre “benditas desilusiones” y el poder de soltar, las asociaciones con hechos mediáticos fueron inevitables.

Los seguidores en redes no tardaron en vincular la letra con el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Comentarios como “China, te llaman” o “Ideal para Eugenia” colmaron la publicación. El nombre “Tatiana” fue el disparador: un apodo instalado por el influencer Martín Cirio que desde hace tiempo se asocia con figuras envueltas en triángulos amorosos.

No obstante, surgió otra hipótesis: que el tema estaba dirigido a Griselda Siciliani, en alusión a los rumores que la vincularon como tercera en discordia entre Vigna y Castro. En los comentarios se leyeron frases como “¿La China o Griselda?” o “Yo le pondría Griselda”, mientras el público se dividía entre ambas teorías. La artista no dio nombres, pero el contenido alcanzó lo suficiente para insertarla en el centro de la escena mediática, sin necesidad de menciones explícitas.

Según los seguidores, la canción refuerza la idea de que Flor Vigna se alinea con el llamado “team Wanda”, en el contexto del ya conocido Wandagate. Aunque ella sostuvo que “nadie es dueño de nadie y el amor empieza y termina cuando tiene que ser”, las interpretaciones de su letra eclipsaron cualquier otra intención declarada.