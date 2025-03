Flor Vigna lanzó una canción ¿para Griselda Siciliani y la China Suárez?: “Es ‘Tatiana’, pero le dicen ‘La roba maridos’”

En medio de la tensa situación entre Wanda Nara y la China Suárez, Flor Vigna adelantó su próximo tema con un particular guiño hacia las mediáticas (Video: Instagram)

En medio de la tensa relación entre Wanda Nara y la China Suárez, un nuevo capítulo se sumó al interminable Wandagate. Esta vez, sin necesidad de declaraciones cruzadas, ni posteos provocadores. Bastó un adelanto musical por parte de Flor Vigna, quien compartió un fragmento de su próxima canción, desató una ola de especulaciones y, en cuestión de minutos, la pusieron en el centro de la escena mediática.

El video tuvo lugar en un estudio de grabación con luces rosas, una computadora encendida, auriculares colgando y la cantante, con el mate en la mano, soltando la bomba con las estrofas de su próximo lanzamiento. “Ella se la juega de inocente y está buscando algo que es mío. Va con el papel de decente y se va a encontrar conmigo… Mientras ella le escribe mensajes, él duerme al lado mío. En el DNI dice ‘Tatiana’, pero en el barrio le dicen ‘La roba maridos’”, fueron las palabras que resonaron ante los fanáticos de la artista, quien mostró con orgullo el tema en el que estuvo trabajando en el último tiempo.

Aunque la propia Flor escribió que la canción trataba sobre “benditas desilusiones” y el poder de soltar, el foco se corrió por completo hacia la letra y su resonancia con el mediático caso de la conductora de Bake Off Famosos, el futbolista y la actriz. “Creo que nadie es dueño de nadie y el amor empieza y termina cuando tiene que ser”, expresó en su publicación. Pero a esta altura, lo que decía su letra era irrelevante. Los seguidores no dudaron: el tema tenía nombre y apellido, aunque camuflados en estrofas.

La llama de la polémica entre la empresaria y la actriz se avivó ante el adelanto del tema de Vigna

En redes no tardaron en aparecer los mensajes: “El nuevo tema de la China”; “China, te llaman”; “Se nota que es ‘team Wanda’”; “Ideal para Eugenia”; “Dice Wanda que no se lo mandes a la China”. El apodo “Tatiana” fue lo que encendió la mecha. Desde hace tiempo, ese nombre se convirtió en una especie de alias popular que los usuarios asignaron a la artista en el marco del escándalo con Wanda y Mauro Icardi.

En las redes, el término “Tatiana” fue una creación del influencer Martín Cirio y representa una figura ligada a triángulos amorosos, mensajes sospechosos y escenas de alto voltaje sentimental. Incluso, los usuarios atribuyeron ese apodo a una persona que tiene un comportamiento similar al de ella y un historial amoroso parecido. De esa manera, los comentarios del posteo de la artista se llenaron de teorías al respecto.

Pero la cosa no terminó ahí. Rápidamente, surgió otra teoría: que la destinataria del tema no era Eugenia, sino otra actriz: Griselda Siciliani. Algunos usuarios recordaron los rumores que, tiempo atrás, la ubicaban como tercera en discordia en la relación entre Vigna y Luciano Castro. Sin confirmaciones ni desmentidas, los comentarios comenzaron a dividirse. “Debe ser contra Griselda”; “Qué lejos llegaste, Grise”; “¿Ya se la pasaron a Griselda?”; “Yo le pondría Griselda”; “¿La China o Griselda?” fueron solo algunos de los mensajes que colmaron el posteo de Vigna, multiplicando las suposiciones. La artista, por su parte, no aclaró a quién iba dirigido el tema, pero dejó sembrada la semilla. Y, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las interpretaciones hicieron el resto. Lo cierto es que, con apenas unos segundos de adelanto, logró lo que muchos buscan: meterse de lleno en una trama caliente, sin necesidad de nombrar a nadie.

Otra de las teorías señalaron que era un tema contra Griselda Siciliani, la supuesta tercera en discordia entre Flor y Luciano Castro

Después de que Sabrina Rojas aseguró que la protagonista de Envidiosa había tenido un vínculo que iba a más allá de lo amistoso con Luciano Castro cuando estaba en pareja con ella, Flor Vigna también respaldó a la ex del actriz y lanzó una dura crítica para Siciliani. “Yo la pasé mal con la infidelidad”, confesó Flor, refiriéndose a cómo esta situación afectó su relación con el actor, en noviembre del año pasado. Sobre las quejas de la actriz, quien había afirmado que “no le gustaba que se hablara de ella en esos términos”, Vigna respondió con contundencia: “Si no le gusta, que no lo haga”.

Para Vigna, las acciones de la actriz no solo habrían complicado su relación con Castro, sino también habrían causado problemas en el matrimonio anterior del actor con Sabrina. “Tiene que dejar de meterse en parejas”, añadió la bailarina, contundente en contra de la actriz.