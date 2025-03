La decisión de Jenifer Lauría luego del accidente sexual de Giuliano Vaschetto: “No las aguanto más”

Tras su paso por el cirujano, Jenifer Lauría contó el motivo de su consulta a sus seguidores (Video: Instagram)

Este miércoles, los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) se encontraron con una inesperada revelación en redes sociales: Giuliano Vaschetto, exconcursante de la última edición del reality, fue internado de urgencia y debió ser operado luego de un incidente sexual. Lejos de esconderse, lo contó con total naturalidad junto a su novia, Jenifer Lauría, también exjugadora del ciclo. Y cuando la noticia comenzaba a apagarse, fue ella quien volvió a sacudir las redes con una confesión propia, a tan solo un día del episodio.

Desde sus historias de Instagram, Jenifer intentó llevar tranquilidad a sus seguidores, pero terminó generando aún más revuelo: “Para los que me están preguntando por qué fui al cirujano, es porque me quiero volver a sacar pecho”, explicó mientras señalaba su escote. “Las tengo gigantes, no me gustan. No me las aguanto más. Quiero achicármelas”, dijo con total sinceridad, sin perder la sonrisa.

Y fue más allá al contar que volverá a operarse con el mismo médico que le hizo una rinoplastia en el pasado. “Me quedó súper natural. Es un genio. Y bueno, uno vuelve donde fue feliz”, agregó, dejando en claro que no es la primera vez que pasa por el quirófano por motivos estéticos.

En las horas previas, Jenifer acompañó a su pareja a operarse de urgencia

Pero antes de esta revelación, el que había acaparado la atención había sido la situación de Giuliano. La pareja compartió el parte médico en un modo descontracturado y hasta con algo de humor para disipar la preocupación de sus seguidores. En un video, se los ve juntos en una habitación del hospital: “Nano ya está bien. Lo operaron… deciles vos”, lo animó Jenifer mientras lo enfocaba. Y él no tuvo filtros: “Me corté el frenillo, gente. En un accidente sexual…”. Sin entrar en más detalles, ella remató: “Pasaron cosas. Lo importante es que ya está bien, haciendo reposo. Ahora me toca hacer de enfermera. Gracias a todos por preocuparse”, dijo entre risas mientras su novio continuaba reposando en la cama tras enfrentarse al bisturí.

En medio de esa situación, compartieron una selfie tomada frente al espejo del baño del hospital. En la imagen se los ve abrazados, él aún en bata y con una redecilla azul en la mano, apoyando la cabeza sobre su hombro. El texto que eligió Lauría fue escueto pero significativo: “En todas”, acompañado de emojis de corazones. Al fondo, un cartel pegado en la pared que decía “Depositar ambo sucio” le sumó una cuota de picardía a la escena, que fue rápidamente detectada por los fanáticos de la pareja.

Desde el hospital, el exparticipante del reality le llevó tranquilidad a sus seguidores debido al motivo detrás de su internación (Video: Instagram)

Previamente, al breve comunicado que protagonizaron ambos, el joven oriundo de Venado Tuerto se dirigió directamente a sus seguidores para aclarar los rumores que circularon respecto a su operación. “Bueno, chicos, despejo dudas porque me están preguntando todos. Estoy perfecto. No fue nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Eso que todos están pensando. Gracias por preocuparse”, dijo desde la camilla, vestido con la bata del hospital, en un clip breve pero contundente respecto a su estado de salud.

La sinceridad con la que ambos relataron sus experiencias médicas generó una avalancha de comentarios y teorías en las redes. En X, la red social antes conocida como Twitter, las frases más repetidas fueron tan espontáneas como virales: “Lo liquidaron”, “¿Qué se rompió?”, “No puedo tomarme esto en serio”, “Esto es demasiado bizarro”.

Lejos de esconderse o dramatizar, Giuliano y Jenifer eligieron contar su realidad sin filtros, mostrando una vez más la complicidad que los une desde que salieron de la casa más famosa del país. Ambos sacaron a relucir sus inconvenientes con humor y, además, si algo dejaron claro, es que siguen estando “en todas”.