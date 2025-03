Yanina Latorre delató a Lizardo Ponce en vivo por un retoque estético: “Todos me preguntan qué te pusiste en la cara”

Yanina Latorre mandó al frente a Lizardo Ponce: "Te pusiste baby botox" (Video: LAM, América)

El pasado lunes Yanina Latorre debutó con Sálvese quien pueda, programa que marca su debut como conductora en televisión. Lizardo Ponce, uno de sus íntimos amigos, es parte de programa y con la confianza que le da su amistad, lo mandó al frente al preguntarle por un retoque estético.

Todo comenzó cuando el influencer se negó a decir su edad. “Yo tengo entre 25 y 40″, bromeó, momento en el que la conductora comenzó a molestarlo. “Tengo 30″, terminó diciendo, pero Yanina no lo creyó. “Mentira. ¿Qué vas a tener 30? El botox que te pusiste te hace más joven”, se despachó, haciendo que él lance una carcajada.

“Todo el mundo me pregunta qué te pusiste en la cara. Te pusiste botox”, lo acorraló la conductora, que continúa siendo una de las “angelitas” en LAM. “Rutina de skin care. Tienen que seguirme y ver todas las cremas que me pongo”, comentó Lizardo, risueño mientras Yanina seguía sin creerle. “¡Ahí hay un botox! ¡Moveme las cejas para arriba! ¡Enojate!”, le indicó, mientras él gesticulaba tratando de demostrar que su rostro no había recibido inyecciones para suavizar las arrugas de su cara.

“Vos sos bello, pero esa frente parece lustrada. ¿Hace cuánto empezaste con el botox?", le preguntó Yanina Latorre a Lizardo Ponce (Sálvese quien pueda, América)

“¡Todo el mundo me dice que te pusiste botox!”, insistió la conductora, haciendo que él termine confesando. “Baby botox”, señaló, en alusión al nombre que le dan a un tratamiento estético con bajas dosis de toxina botolínica para minimizar lineas de expresión.

Sin embargo, Yanina fue ácida sobre este nuevo procedimiento que ganó popularidad el último tiempo. “Cuando tienen complejo le ponen ‘baby botox’. No existe eso, es el mismo botox que tengo yo y la dermatóloga te miente”, se despachó. “Vos sos bello, pero esa frente parece lustrada. ¿Hace cuánto empezaste con el botox?“, volvió a la carga Yanina. ”¡No me quemés!“, exclamó Lizardo, entre la vergüenza y la diversión.

En agosto del año pasado Lizardo Ponce compartió su felicidad por ganar un galardón en los Premios Idolo y se lo dedicó a su novio. Después de bajar del escenario, el periodista le dedicó su galardón “principalmente, a Franco, mi novio, que lo amo y que es lo más lindo que me pasó y que hace que todo sea mucho más lindo”. Antes de concluir su discurso, el influencer también agradeció a los jurados, al público que votó y a sus fanáticos.

”¡No me quemés!“, exclamó Lizardo Ponce a Yanina Latorre en Sálvese quien pueda

Durante sus palabras, el conductor de Rumis (La Casa streaming) se mostró visiblemente conmovido. “No tenía nada preparado porque la verdad es que no me imaginaba ganando esto”, admitió al comenzar. Luego mencionó a sus compañeros de terna, Zaira Nara, Cachete Sierra y Flor Jazmín Peña, a quienes definió como amigos además de colegas. También dedicó unas frases a su entorno más cercano: “A mi familia que los tengo siempre lejos, pero que se encargan de hacerse sentir cerca, a mis amigos que me emocionó porque muchos están acá”. En ese contexto, destacó el papel fundamental de sus amistades, que le recuerdan constantemente quién es y lo ayudan a desoír las críticas que recibe en redes sociales.

El momento más emotivo de la noche ocurrió al anunciarse su victoria en la categoría Lifestyle. Franco Poggio, su pareja al que presentó en julio del año pasado, lo besó tras escuchar el anuncio y luego lo empujó suavemente hacia el escenario mientras el público aplaudía y gritaba.

Los Premios Ídolo, creados en España y celebrados por primera vez en Argentina, reconocen a los influencers más destacados de redes sociales y plataformas de streaming. En la edición de agosto del año pasado, Lizardo Ponce, joven cordobés, fue uno de los ganadores de la noche.